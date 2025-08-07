El Betis se mantiene firme por Antony pese a la irrupción del Benfica

El Betis sigue teniendo a Antony como su gran objetivo para este mercado. Pese a la dificultad de la operación, ante las exigencias que mantiene el Manchester United hasta el momento, el club verdiblanco cuenta con una plaza libre de extracomunitario que continúa reservada para el brasileño, a la espera de lo que pueda suceder en los próximos días. La propuesta bética para una nueva cesión del brasileño continúa sobre la mesa del United, que también conoce que el futbolista vería con agrado regresar a Heliópolis.

Ni siquiera la irrupción del Benfica, que este miércoles dio un paso más hacia la Champions al vencer al Niza (0-2), altera el plan del Betis. Como informó CNN Portugal, el club lisboeta también se ha dirigido al United para preguntar por las condiciones de Antony. La respuesta desde Inglaterra ha sido la misma que le ofrecieron hace un mes al club bético, cuando el extremo fue tasado por encima de los 40 millones de euros.

Desde Portugal se asegura que el Benfica también plantearía la posibilidad de contar con un préstamo de Antony o realizar una compra de un porcentaje del pase, fórmulas que también se manejaron en Heliópolis, pero que quedan condicionadas por el altísimo salario que el brasileño y sus agentes querrían garantizarse en una futura vinculación.

Ante esta tesitura, en el Betis se mantiene la calma, aunque la dirección deportiva también permanece atenta al mercado para manejar planes alternativos. El gran deseo de los técnicos sigue siendo contar con Antony una temporada más, pero todos son conscientes de la dificultad, como así lo transmitió el propio presidente, Ángel Haro, en su última comparecencia pública. La entidad heliopolitana querría que el brasileño vistiera la camiseta verdiblanca una temporada más, pero tampoco se va a disparar el gasto más allá de lo previsto.

Si desde Portugal se apuntó al Benfica como nuevo rival por Antony -también la información habló del Leverkusen o el Brighton-, el Betis mantiene su hoja de ruta. La felicidad de Antony en sus meses como bético es la carta en la manga para intentar cerrar una operación que supondría ese deseado salto de calidad para la 25-26.