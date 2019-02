Letras y Espías Los secretos del espionaje, al descubierto Las jornadas de literatura y espionaje Letras y Espías, organizadas por la URJC los próximos miércoles 6, jueves 7 y viernes 8 de febrero, nacen para dar a conocer las novelas del género escritas en castellano y contribuir a la divulgación de la denominada «cultura de inteligencia»

A partir de este miércoles 6 de febrero, y hasta el viernes, se celebran en Madrid las primeras jornadas de literatura y espionaje, Letras y Espías. Una iniciativa que nace de la colaboración entre autores expertos en espionaje y la Cátedra de Servicios de Inteligencia y Sistemas Democráticos de la Universidad Rey Juan Carlos. Contará con autores de prestigio como Almudena de Arteaga o el columnista de ABC Jon Juaristi, además de especialistas del mundo del espionaje, como el exdirector del CNI Jorge Dezcallar, cuyo objetivo es contextualizar el mundo en el que se ambientan estas novelas.

El comité organizador de este encuentro cuenta con destacadas figuras del ámbito literario y de la Inteligencia como Fernando Velasco, director de la Cátedra de Servicios de Inteligencia y Sistemas Democráticos, codirector del Máster Interuniversitario en Analista de Inteligencia y editor jefe de la revista The International Journal of Intelligence, Security, and Public Affairs; Fernando Martínez Laínez, escritor, periodista de larga trayectoria y socio fundador del Club Le Carré de autores de espionaje; José Luis Caballero, escritor y periodista, y la Aemsie, Asociación de exmiembros del Servicio de Inteligencia Español.

Estas jornadas nacen para dar a conocer las novelas del género escritas en castellano y contribuir a la divulgación de la denominada «cultura de inteligencia». Se trata de dar una visión del espionaje en la literatura que trasciende las fronteras y los idiomas. A tal fin, las mesas redondas se han pensado como escenarios de presentación de autores y sus obras, agrupándolos, eso sí, según el periodo histórico abordado por cada uno de ellos.

Habrá ponencias sobre los entresijos del espionaje en la Guerra Fría, con los escritores José Luis Muñoz, Pere Cardona y José Carlos Somoza, o sobre el trasfondo de los servicios secretos durante la época imperial, con el historiador Carlos Carnicer y los escritores José Luis Hernández Garvi y José Calvo Poyato. Al mismo tiempo, estas primeras jornadas están pensadas como homenaje a John Le Carré, el más destacado autor del género.