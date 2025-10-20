Los bares típicos del centro de Sevilla: tabernas, abacerías y bares de tapas

Una de las mejores formas de conocer Sevilla es en la barra de un bar. La ciudad no se entiende sin su gastronomía, y esta, a su vez, no puede concebirse sin las tapas. Desde un guiso de espinacas con garbanzos hasta una pavía ... de bacalao o una buena ensaladilla, todo cabe en el formato más popular de la cocina andaluza. Quien busque dónde tapear en Sevilla descubrirá una ciudad que gira en torno a la barra: un lugar de encuentro, de conversación y de ritual diario.

En el centro histórico se concentran algunos de los bares más emblemáticos y también más antiguos. Allí conviven tabernas centenarias, abacerías y bares de tapas que conservan la estética y el sabor de siempre.

Tapear en el centro de Sevilla

Desde GURMÉ Sevilla proponemos una selección de bares típicos del centro donde es difícil equivocarse: locales con historia, con barra viva y con tapas que han pasado de generación en generación. Porque Sevilla cambia, crece y se reinventa, pero el arte de tapear en el centro sigue siendo, por suerte, una costumbre que nunca pasa de moda.

Casa Morales

Albóndigas de choco de Casa Morales gurmé

A un paso de la Catedral, Casa Morales es uno de esos bares de tapas del centro de Sevilla que todo visitante debería conocer. Fundada en 1850, comenzó como despacho de vinos de Valdepeñas y hoy sigue siendo una de las tabernas más emblemáticas de la ciudad, con sus toneles centenarios, su barra de madera y ese ambiente que parece detenido en el tiempo.

Tapear en Casa Morales es viajar al corazón de la tradición sevillana. Su carta reúne platos típicos del recetario andaluz que no necesitan presentación: carrillada ibérica, pavías de bacalao, albóndigas de choco, ensaladilla o montaditos que salen sin pausa de la cocina. También son célebres sus guisos caseros, como el potaje de garbanzos, el menudo o el cocido de tagarninas, perfectos para quien busca comer bien en Sevilla a un precio razonable.

Junto a los platos de cuchara, las conservas, salazones y ahumados mantienen el espíritu bodeguero de los orígenes del local. En las paredes cuelgan recuerdos de toda una vida, y en la barra aún se anotan las comandas con tiza, como se ha hecho siempre.

Bares típicos del centro de Sevilla Casa Morales Dirección: C. García de Vinuesa, 11, Casco Antiguo, 41001 Sevilla

Teléfono: 954 22 12 42

Bodeguita Casablanca

Cola de toro de Bodeguita Casablanca gurmé

En plena Avenida de la Constitución, a escasos metros de la Catedral y del Archivo de Indias, la Bodeguita Casablanca es una parada obligatoria para quienes buscan dónde tapear en el centro de Sevilla tras un paseo por el casco histórico. Con su ambiente cofrade y taurino, y ese bullicio tan sevillano que se concentra en torno a la barra, este local mantiene viva la esencia de los bares típicos sevillanos.

Regentada por Antonio y Tomás Casablanca, dos primos con larga trayectoria en la hostelería, la casa ofrece una cocina andaluza de toda la vida, basada en el sabor y la sencillez. Aquí las papas aliñás llegan con la primera cerveza, como manda la costumbre, y la tortilla al whisky o la carrillada al vino tinto son imprescindibles para entender por qué este bar es uno de los más concurridos del centro. Tampoco faltan los guisos del día, con clásicos como las espinacas con garbanzos o el potaje de chícharos, elaborados como en casa.

Se puede tapear en la barra o disfrutar de las raciones en el pequeño salón interior, además de sentarse en los veladores de la terraza cuando el tiempo acompaña.

Bares típicos del centro de Sevilla Bodeguita Casablanca Dirección: C. Adolfo Rodríguez Jurado, 12, Casco Antiguo, 41001 Sevilla

Teléfono: 954 22 41 14

Manolo Cateca

Cazuelita con guiso del día en Manolo Cateca gurmé

En pleno corazón de la ciudad, junto a La Campana, la barra de Manolo Rodríguez, conocido por todos como Manolo Cateca, se ha convertido en un símbolo del tapeo sevillano. Aunque su historia supera poco más de una década, esta taberna ocupa el local de la antigua tasca La Goleta y mantiene intacto el aire de las barras de antaño.

Su especialidad son los vinos generosos del Marco de Jerez, una de las cartas más completas de Sevilla. Finos, manzanillas, amontillados y olorosos que siempre se acompañan de algo para picar: montaditos, chacinas, conservas, salazones o ahumados, además de algún guiso del día.

No abre por la noche, así que conviene llegar pronto: a mediodía la barra se llena de habituales que saben que este es uno de los mejores sitios del centro de Sevilla para tomar un buen vino y tapear sin complicaciones.

Bares típicos del centro de Sevilla Taberna Manolo Cateca Dirección: C. Sta. María de Gracia, 13, Casco Antiguo, 41004 Sevilla

Teléfono: 657 59 05 09

Casa Moreno

Montaditos de Casa Moreno gurmé

Pocos lugares resumen tan bien el espíritu del tapeo sevillano como Casa Moreno, un bar disfrazado de ultramarinos que lleva abierto desde 1945 en la calle Gamazo. Desde fuera parece una tienda de toda la vida, con su mostrador repleto de chacinas, conservas, encurtidos y quesos, pero al cruzar la puerta se descubre una barra estrecha y bulliciosa donde se sirve uno de los aperitivos más auténticos del centro de Sevilla.

Con la familia Moreno al frente y el carismático Emilio Vara tras la barra —que lleva más de tres décadas sirviendo cafés y botellines—, este local mantiene intacto el encanto de los antiguos colmados. Aquí huele a pringá, a pan recién tostado y a papel de estraza. Por las mañanas, el ritual empieza con tostadas contundentes y a mediodía se transforma en uno de los bares de tapas más singulares de Sevilla. Los montaditos —como el de chorizo con cabrales o la tosta de melva— son los reyes de la barra, junto a la tortilla, las gildas, los alcauciles o las chacinas ibéricas, servidas siempre en papel y con una Cruzcampo helada.

Bares típicos del centro de Sevilla Casa Moreno Dirección: C. Gamazo, 7, Casco Antiguo, 41001 Sevilla

Teléfono: 618 55 69 54

La Flor de Toranzo

Montaditos de La Flor de Toranzo gurmé

En pleno centro histórico, La Flor de Toranzo es una de esas barras más clásica de la ciudad. No tiene cocina, ni la necesita, para ser uno de los bares de tapas más emblemáticos de Sevilla. Desde hace décadas, este pequeño local —conocido también como Casa Trifón— reúne a sevillanos y visitantes en torno a su barra de mármol, sus latas, sus papelones y su ambiente inconfundible.

Entre los montaditos más famosos del centro de Sevilla, destacan el de anchoas con leche condensada, mezcla insólita que ya es un clásico, o el de lomo con manzana, junto a chacinas, conservas y otros bocados servidos con la sencillez que caracteriza a las tabernas de toda la vida.

Una parada imprescindible para quienes buscan dónde comer en Sevilla y quieren conocer la esencia del tapeo sevillano más castizo.

Bares típicos del centro de Sevilla La Flor de Toranzo Dirección: C. Jimios, 1, Casco Antiguo, 41001 Sevilla

Teléfono: 954 22 93 15

Bodeguita Romero

Espinacas con garbanzos de Bodeguita Romero gurmé

La Bodeguita Romero es uno de los bares típicos de Sevilla que no pueden faltar en esta guía de tapeo en el centro. Fundada en 1939, esta casa de la calle Harinas conserva intacto el espíritu de las tabernas clásicas y una carta que resume como pocas el sabor del recetario andaluz: pavías, carrillada (de la más tierna de Sevilla), colas de toro, papas aliñás o menudos, servidos en una barra siempre animada.

Pero si hay un plato que ha hecho historia es su montadito de pringá, uno de los más famosos de la ciudad y parada obligatoria para cualquiera que busque dónde comer bien en el centro de Sevilla.

Bares típicos del centro de Sevilla Bodeguita Romero Dirección: C. Harinas, 10, Casco Antiguo, 41001 Sevilla

Teléfono: 954 22 95 56

La Goleta de Álvaro Peregil

Cazón en adobo de La Goleta de Álvaro Peregil gurmé

Pequeño, castizo y con mucho arte: así es La Goleta, el histórico bar que regenta Álvaro Peregil, heredero del carisma y la simpatía que hicieron célebre a su padre. Situado en pleno centro, este local diminuto —apenas un mostrador y unos pocos metros cuadrados— es uno de esos bares típicos de Sevilla donde el espacio importa poco y la autenticidad lo es todo.

Aquí tapear en Sevilla se traduce en disfrutar de un buen vino de naranja, especialidad de la casa y emblema del bar, acompañado de alguna de sus tapas más populares: sardinas, pringá, salmorejo o chorizo, siempre servidas con desparpajo y buen humor.

Entre sus clásicos destaca el 'Islote Peregil', una tapa nacida del ingenio sevillano en plena crisis del islote de Perejil y convertida en seña de identidad del local. Lleva carne picada de cerdo y ternera, ajo, cebolla y perejil sobre una base de patata, se cubre con salsa de tomate y se remata con una pequeña bandera española. Un bocado que resume a la perfección la mezcla de ironía, sabor y tradición que caracteriza a este rincón.

Bares típicos del centro de Sevilla La Goleta de Álvaro Peregil Dirección: C. Mateos Gago, 22, Casco Antiguo, 41004 Sevilla

Casa Román

Plato de jamón de Casa Román gurmé

En pleno barrio de Santa Cruz, en la Plaza de los Venerables, se encuentra Casa Román, una de las tabernas más emblemáticas del centro de Sevilla. Con casi siglo y medio de historia, este local comenzó como tienda de ultramarinos y en 1934 se transformó en bar de la mano de Román Castro, convirtiéndose con el tiempo en uno de los sitios clásicos para tapear en la capital andaluza.

Su estética, con paredes repletas de fotos antiguas, barriles, azulejos y aroma a madera vieja, mantiene intacto el encanto de las tabernas clásicas.

El jamón ibérico de bellota es la joya de la casa y la razón por la que muchos la consideran parada obligatoria entre los bares típicos de Sevilla. Pero la carta va mucho más allá: salmorejo, huevos fritos con patatas y jamón, croquetas caseras o ensalada de tomate con tocino ibérico son solo algunos de los platos que completan su oferta

Bares típicos del centro de Sevilla Casa Román Dirección: Pl. Venerables, 1, Casco Antiguo, 41004 Sevilla

Teléfono: 954 22 84 83

La Trastienda

En plena Alfalfa, La Trastienda es uno de esos bares del centro de Sevilla donde lo importante es lo que hay sobre la barra. Quien cruza la puerta busca su buen género: langostinos, gambas y cigalas que llegan del mar directo al mostrador y se sirven con el punto justo de cocción.

El ambiente mezcla vecinos de toda la vida con visitantes que descubren el lugar casi por accidente y terminan rendidos ante el marisco bien cocido, las anchoas imperiales, las cañaíllas, los carabineros o las coquinas. También hay sitio para una ensaladilla de las buenas, un foie a la plancha o los salazones y conservas que completan la carta.

Bares típicos del centro de Sevilla La Trastienda Dirección: C. Alfalfa, 8, Casco Antiguo, 41004 Sevilla

Teléfono: 954 21 04 63

Las Teresas

Carne a la brasa con patatas de Las Teresas gurmé

En el corazón del barrio de Santa Cruz, Las Teresas es uno de los bares más clásicos para tapear en Sevilla. Fundado en 1870 como ultramarinos y transformado en bar en los años setenta, conserva intacto su encanto: techos de madera, jamones colgando y paredes repletas de fotos antiguas.

Su cocina andaluza tradicional es una apuesta segura para tapear en el centro: jamón ibérico de bellota, queso curado, espinacas con garbanzos, bacalao con tomate o salazones que acompañan de vinos generosos y cerveza bien fría.