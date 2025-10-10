Frescas, ligeras y llenas de sabor, estas tostas de boquerones en vinagre con tomate y crema de verduras son una explosión mediterránea en cada bocado. Una receta que transforma ingredientes sencillos en una propuesta gourmet, perfecta para un aperitivo diferente o una cena ... rápida con mucho estilo.

Ingredientes Pan tipo rústico o barra gallega 8 rebanadas

8 rebanadas Boquerones en vinagre 200 gr

200 gr Tomates maduros 2

2 Aceite de oliva virgen extra 3 cucharadas

3 cucharadas Sal en escamas al gusto

al gusto Crema de verduras (con sobras de casa):

calabacines medianos 2

2 patatas medianas 2

2 cebolla y puerro 1 de cada

1 de cada Aceite de oliva virgen extra al gusto

al gusto caldo de verduras (o agua y una pizca de sal) 600 ml

600 ml Sal y pimienta negra al gusto

Así se prepara esta receta:

Paso a paso 1 Lava los calabacines, pela las patatas y corta todo en trozos medianos. Pica la cebolla o el puerro. 2 En una olla, calienta el aceite y sofríe la cebolla o el puerro hasta que se dore. 3 incorpora las verduras, remueve y sofríe un par de minutos para potenciar el sabor de nuestra crema. 4 Añade el caldo de verduras justo hasta cubrir. Lleva a ebullición y cuece a fuego medio durante 15–18 minutos, hasta que veamos que la patata esté tierna. 5 Mientras, corta las rebanadas de pan y tuestalas en la tostadora. 6 Ralla los tomates (o picalos muy finos) y aliña con un chorrito de aceite y una pizca de sal. Extiende sobre el pan tostado y coloca los boquerones en vinagre encima de cada tosta. 7 Una vez las patatas y el calabacín esté tierno, retira del fuego y tritura con una batidora hasta obtener una textura cremosa. 8 Si queda muy espesa, añade un poco más de caldo o agua caliente. 9 Acompaña tus tostas de esta deliciosa crema de calabacín!

