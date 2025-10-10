recetas brllantes
Tostas de boquerones en vinagre con tomate y crema de verduras
Estas tostas de boquerones en vinagre con tomate y crema de verduras son una explosión mediterránea en cada bocado
- Dificultad Fácil
- 15 - 30 min
- Almuerzo
Sevilla
Frescas, ligeras y llenas de sabor, estas tostas de boquerones en vinagre con tomate y crema de verduras son una explosión mediterránea en cada bocado. Una receta que transforma ingredientes sencillos en una propuesta gourmet, perfecta para un aperitivo diferente o una cena ... rápida con mucho estilo.
Consejo para esta receta
En una olla, calienta el aceite y sofríe la cebolla o el puerro hasta que se dore.
Ingredientes
- Pan tipo rústico o barra gallega 8 rebanadas
- Boquerones en vinagre 200 gr
- Tomates maduros 2
- Aceite de oliva virgen extra 3 cucharadas
- Sal en escamas al gusto
- Crema de verduras (con sobras de casa):
- calabacines medianos 2
- patatas medianas 2
- cebolla y puerro 1 de cada
- Aceite de oliva virgen extra al gusto
- caldo de verduras (o agua y una pizca de sal) 600 ml
- Sal y pimienta negra al gusto
Así se prepara esta receta:
Paso a paso
-
1
Lava los calabacines, pela las patatas y corta todo en trozos medianos. Pica la cebolla o el puerro.
-
2
En una olla, calienta el aceite y sofríe la cebolla o el puerro hasta que se dore.
-
3
incorpora las verduras, remueve y sofríe un par de minutos para potenciar el sabor de nuestra crema.
-
4
Añade el caldo de verduras justo hasta cubrir. Lleva a ebullición y cuece a fuego medio durante 15–18 minutos, hasta que veamos que la patata esté tierna.
-
5
Mientras, corta las rebanadas de pan y tuestalas en la tostadora.
-
6
Ralla los tomates (o picalos muy finos) y aliña con un chorrito de aceite y una pizca de sal. Extiende sobre el pan tostado y coloca los boquerones en vinagre encima de cada tosta.
-
7
Una vez las patatas y el calabacín esté tierno, retira del fuego y tritura con una batidora hasta obtener una textura cremosa.
-
8
Si queda muy espesa, añade un poco más de caldo o agua caliente.
-
9
Acompaña tus tostas de esta deliciosa crema de calabacín!
