El revuelto de alcachofas con jamón y pan integral es una receta tan sencilla como sabrosa, que une lo mejor de la cocina tradicional con un toque saludable. La suavidad de la alcachofa, el punto salado del jamón y el aporte nutritivo del pan integral hacen de este plato una opción equilibrada, rápida de preparar y perfecta para cualquier momento del día.

Calienta el aceite en una sartén amplia y dora ligeramente los ajos laminados. Añade las alcachofas.

Ingredientes corazones de alcachofa congelados 400 gr

400 gr taquitos de jamón serrano 120 gr

120 gr huevos 8

8 dientes de ajo 2

2 Aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta al gusto

al gusto Perejil fresco picado (opcional) al gusto

Así seprepara esta receta:

Paso a paso 1 Descongela las alcachofas y escúrrelas bien. 2 Calienta el aceite en una sartén amplia y dora ligeramente los ajos laminados. Añade las alcachofas. 3 Saltéalas 7–8 minutos hasta que estén tiernas y doraditas. 4 Bate los 8 huevos con un poco de sal y pimienta. 5 Incorpora los taquitos de jamón y sofríe 1–2 minutos con las alcachofas. 6 Vierte sobre la sartén los huevos y remueve suavemente a fuego medio-bajo. 7 Cuaja los huevos al gusto: jugosos para un resultado cremoso, más hechos si prefieres consistencia más firme. 8 Añade perejil fresco picado por encima 9 Disfrútalo caliente, acompañado de un poco de pan tostado o como plato principal.

