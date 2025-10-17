Huevo al plato con salsa de tomate y acelgas + pan integral

Clásico, sencillo y lleno de sabor, este huevo al plato con salsa de tomate y acelgas, acompañado de pan integral, es una de esas recetas que reconcilian con la cocina casera. Un plato completo, equilibrado y reconfortante que demuestra que con ingredientes humildes ... se pueden crear comidas tan nutritivas como deliciosas.
Ingredientes
acelgas cocidas
500 gr
cebolla grande, picada
1
dientes de ajo, picados finos
2
tomate triturado natural (puede ser en conserva)
600 gr
pimiento rojo
1
cucharadita de pimentón dulce
1
Aceite de oliva virgen extra
al gusto
Sal y pimienta
al gusto
huevos grandes
4
rebanadas de pan integral (puede ser tostado o en bastones para dippear)
4-6
Así se prepara esta receta:
Paso a paso
1
En una sartén grande, calienta el aceite de oliva a fuego medio.
2
Añade la cebolla, el ajo y el pimiento y sofríe. Incorpora el pimentón y el comino; remueve unos segundos para que suelten aroma.
3
Agrega el tomate triturado y una pizca de sal y pimienta.
4
Cocina a fuego medio-bajo durante 10–15 minutos, hasta que espese un poco y se concentre más el sabor
5
Escurre bien las acelgas del bote y, si vienen en trozos grandes, pícalas un poco.
6
Añádelas a la salsa de tomate y mezcla bien. Cocina durante unos minutos más,
7
Haz 4 huecos en la mezcla y casca un huevo en cada hueco.
8
Tapa la sartén y cocina a fuego medio-bajo hasta que las claras estén cuajadas y las yemas sigan jugosas (o más hechas, según tu gusto).
9
Lleva la sartén directamente a la mesa, servid cada plato y acompañas con un poco de pan integral tostado para mojar en la salsa y las yemas.
