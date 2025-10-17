Huevo al plato con salsa de tomate y acelgas + pan integral

Clásico, sencillo y lleno de sabor, este huevo al plato con salsa de tomate y acelgas, acompañado de pan integral, es una de esas recetas que reconcilian con la cocina casera. Un plato completo, equilibrado y reconfortante que demuestra que con ingredientes humildes ... se pueden crear comidas tan nutritivas como deliciosas.

Consejo para esta receta

Cocina a fuego medio-bajo durante 10–15 minutos, hasta que espese un poco y se concentre más el sabor.

Ingredientes acelgas cocidas 500 gr

500 gr cebolla grande, picada 1

1 dientes de ajo, picados finos 2

2 tomate triturado natural (puede ser en conserva) 600 gr

600 gr pimiento rojo 1

1 cucharadita de pimentón dulce 1

1 Aceite de oliva virgen extra al gusto

al gusto Sal y pimienta al gusto

al gusto huevos grandes 4

4 rebanadas de pan integral (puede ser tostado o en bastones para dippear) 4-6

Así se prepara esta receta:

Paso a paso 1 En una sartén grande, calienta el aceite de oliva a fuego medio. 2 Añade la cebolla, el ajo y el pimiento y sofríe. Incorpora el pimentón y el comino; remueve unos segundos para que suelten aroma. 3 Agrega el tomate triturado y una pizca de sal y pimienta. 4 Cocina a fuego medio-bajo durante 10–15 minutos, hasta que espese un poco y se concentre más el sabor 5 Escurre bien las acelgas del bote y, si vienen en trozos grandes, pícalas un poco. 6 Añádelas a la salsa de tomate y mezcla bien. Cocina durante unos minutos más, 7 Haz 4 huecos en la mezcla y casca un huevo en cada hueco. 8 Tapa la sartén y cocina a fuego medio-bajo hasta que las claras estén cuajadas y las yemas sigan jugosas (o más hechas, según tu gusto). 9 Lleva la sartén directamente a la mesa, servid cada plato y acompañas con un poco de pan integral tostado para mojar en la salsa y las yemas.

