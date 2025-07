Dónde comer en Puerto Banús: los mejores bares y restaurantes

Hablar de dónde comer en Puerto Banús es hablar de uno de los grandes interrogantes del verano en la Costa del Sol. Y no es para menos: este exclusivo puerto deportivo de Marbella, en pleno litoral malagueño, es uno de los destinos más visitados de toda la provincia de Málaga. Lanchas de infarto, escaparates de lujo, tiendas de moda y una vida nocturna que no descansa ni entre semana. Pero, ¿qué pasa con la comida? En un sitio donde todo parece brillar, mal comer no debería ser una opción.

Y sin embargo, no siempre es fácil. En un enclave con tanta oferta dirigida al turismo de alto nivel, distinguir los bares y restaurantes que realmente merecen la pena requiere algo de ayuda. En GURMÉ Málaga no nos resignamos: consideramos que Puerto Banús es parte del patrimonio gastronómico de la Costa del Sol y por eso hemos preparado esta guía actualizada para saber dónde reservar mesa —o dónde dejarse caer sin reserva— y salir satisfecho.

En esta selección se combinan clásicos con solera y propuestas más modernas, cocina local y sabores internacionales, mesas con vistas al mar y otras que conquistan por su producto. Porque Marbella, además de playas, es hoy un referente culinario donde conviven el tapeo informal con la alta cocina, las recetas mediterráneas con el sushi más creativo, el espeto con el ceviche.

Ya sabes que en GURMÉ Málaga nos gusta darte las claves gastronómicas de la provincia y la Costa del Sol, con guías como la de dónde comer en Mijas Pueblo, dónde tapear en Marbella, los mejores sitios para comer en Nerja, dónde comer en Fuengirola… Y ahora toca poner el foco sobre un lugar donde la cocina también puede brillar con luz propia.

Puerto Banús: los mejores bares y restaurantes para comer

Entre chiringuitos, beach clubs y terrazas frente a los yates, Puerto Banús esconde propuestas para todos los gustos. Desde cocina andaluza con producto local hasta restaurantes internacionales de moda, pasando por sitios perfectos para cenar viendo el atardecer, esta guía recoge los mejores sitios para comer en Marbella sin caer en trampas turísticas.

Deluca

En la provincia malagueña hay muchos restaurantes para comer buenas pastas, pero pocos son auténticos templos de la «cucina italiana» en Málaga como DeLuca, donde la pasta se trabaja con mimo.

Ubicado en San Pedro de Alcántara, a un paso de Puerto Banús y el centro de Marbella, este pequeño restaurante se ha consolidado como uno de los referentes de gastronomía italiana en Málaga, con pastas caseras hechas cada día por la propia cocinera.

Al frente del proyecto está Alba de Luca, una joven chef formada en la escuela de hostelería de Benahavís, que tras pasar por restaurantes de renombre como Mugaritz (Guipúzcoa), Nobu (Marbella) o cocinas de Londres, acabó enamorándose del ritmo pausado y tradicional de la Toscana. En esa tierra descubrió la magia de las pastas frescas y el valor del producto simple.

Por eso, desde su apertura en 2021, DeLuca se ha convertido en un auténtico santuario de la pasta artesana donde todo se hace a mano: tagliatelle, linguine, pappardelle, bucatini y rigatoni, pero también platos menos habituales como los gnocchi, los tortellini, y los ravioli rellenos. El local es pequeño, con ambiente relajado y atención cuidada.

Dónde comer en Puerto Banús Deluca Av. Miguel de Cervantes, 26, Nueva Andalucía, Marbella

676 30 25 61

La Habana Lounge

Con más de ocho años a sus espaldas, La Habana Lounge es uno de esos restaurantes a los que muchos regresan cada verano. Su carta apuesta por la cocina mediterránea, con especial atención a los arroces, pescados y mariscos, todo elaborado con producto fresco y bien tratado.

Desde junio de 2024, el local ocupa un nuevo espacio a pie de mar, con mejores vistas y más amplitud. Ideal para quienes buscan dónde comer bien en Puerto Banús con servicio cuidado y ambiente relajado.

Además de una buena parrilla de carnes y ensaladas, destaca su bodega: más de 70 referencias de vinos y champagnes para acompañar cualquier ocasión.

Dónde comer en Puerto Banús La Habana Lounge Dirección: C. Benabola, Nueva Andalucía, 29660 Marbella, Málaga

Teléfono: 657 67 14 32

Los Bandidos

Con más de 35 años de trayectoria, Los Bandidos es uno de los pocos restaurantes que ha sabido mantenerse fiel a su estilo en el corazón de Puerto Banús. Este local, muy frecuentado por residentes y habituales de la zona, ofrece una cocina entre francesa y escandinava, con platos clásicos, recetas familiares y una ejecución profesional.

Uno de sus imprescindibles es el chateaubriand, preparado con solomillo de gran tamaño y calidad, que lleva en carta desde sus inicios. La carta combina presentaciones actuales con un fondo tradicional que ha conquistado a varias generaciones de clientes.

El restaurante tiene un ambiente acogedor, con un salón decorado con flores frescas y un característico jardín colgante. Un espacio íntimo en primera línea del puerto, donde conviene reservar con antelación, ya que suele estar lleno durante todo el año.

Dónde comer en Puerto Banús Los Bandidos Dirección: Muelle Ribera, 35, Nueva Andalucía, 29660 Marbella, Málaga

Teléfono: 952 81 59 15

Pizzería Picasso

Si hay un restaurante que ha visto pasar generaciones enteras en Puerto Banús, ese es Pizzería Picasso. Con colas a diario y un ambiente familiar y bullicioso, se ha convertido en uno de los locales más populares del puerto.

Su propuesta es sencilla: cocina italiana tradicional con una carta amplia donde no faltan las pizzas recién horneadas, pastas, carnes y pescados. También cuentan con opciones pensadas para el público infantil, lo que lo hace ideal para familias.

Sin pretensiones, pero con una fórmula eficaz: buena rotación, servicio ágil y un producto que cumple. Abre todos los días, de 12:00 a 00:00 h, y rara vez tiene mesas vacías.

Dónde comer en Puerto Banús: los mejores bares y restaurantes Pizzería Picasso Dirección: c/Muelle Ribera Casa H Local 48/49 Puerto José Banus, 29660 Marbella, Málaga

Teléfono: 952 81 36 69

El Txoko de Luis Salinero

Desde su propio local en Puerto Banús, el cocinero Luis Salinero continúa desarrollando su propuesta más personal con una cocina abierta al cliente y producto de primera. Formado en casas de referencia como L'Arpège o Au Crocodile, y con una sólida trayectoria en alta cocina, Salinero ha apostado por un formato que combina la cercanía del showcooking con una carta breve pero afinada.

En El Txoco, el cliente puede sentarse a la barra o a mesa mientras observa cómo se elaboran los platos frente a él. Las carnes tienen un papel protagonista, con especial mención a la carne de buey y vaca de El Capricho, una de las más reconocidas del país.

Además de cortes nobles a la parrilla, hay opciones en formato tapa y una carta que se mueve entre la tradición y la técnica. También hay sugerencias fuera de carta según temporada, donde el producto marca el ritmo del servicio.

Dónde comer en Puerto Banús El Txoko de Luis Salinero Dirección: Plaza Marina Banús, P.º Javier López, Bloque 2 - Local 3, Nueva Andalucía, 29660 Marbella, Málaga

Teléfono: 952 25 07 15

Naga

Desde 2006, Naga se ha consolidado como uno de los restaurantes de cocina tailandesa más representativos de la Costa del Sol. Situado en el entorno de Puerto Banús, ofrece una carta extensa donde se combinan recetas tradicionales tailandesas con presentaciones contemporáneas, manteniendo siempre la fidelidad a los sabores originales.

Al frente está el chef Prasar Jansong, quien domina con precisión técnicas como la fritura ligera de sus tempuras, los curris tailandeses infusionados con leche de coco o las sopas Tom Yam y Tom Kha. La carta ofrece desde rollitos de pato o gambas frescas, hasta curry rojo de pato con lichis, pad thai, o platos especiales como el salmón glaseado con salsa Tom Yam o el marisco servido dentro de un coco.

El espacio, cuidado y acogedor, se acompaña de un servicio atento y una carta de vinos adaptada a los aromas potentes de esta gastronomía. También hay menú vegetariano y una selección amplia de postres exóticos como el arroz glutinoso con mango o el flan de coco.

Dónde comer en Puerto Banús Naga Dirección: C. Francisco Villalón, Nueva Andalucía, 29660 Marbella, Málaga

Teléfono: 679 92 69 02

Chiringuito Aurora Beach

En la entrada de Puerto Banús, sobre la arena de la playa de Levante, se encuentra Aurora Beach, uno de los chiringuitos más conocidos de la zona. Su propuesta se basa en una cocina mediterránea moderna, con especial atención al producto fresco del mar.

Este restaurante-bar combina un ambiente relajado con una carta centrada en pescados a la brasa, mariscos y arroces bien elaborados. Sus paellas y fideuás compiten en popularidad con platos como la lubina a la sal o el espeto de sardinas, que aquí se preparan con mimo.

Aurora Beach es una opción ideal tanto para un almuerzo frente al mar como para una cena informal en verano. El local cuenta con aparcamiento cercano (Río Verde), lo que lo convierte en una parada práctica dentro del recorrido gastronómico por Puerto Banús.

Dónde comer en Puerto Banús Aurora Beach Dirección: Carr Nacional 340, 067, Nueva Andalucía, 29660 Puerto Banús, Marbella, Málaga, Málaga

Teléfono: 951 97 96 28

Le Japonais

Ubicado en el interior de El Corte Inglés de Marbella, Le Japonais rompe todos los prejuicios. A pesar de lo insólito de su localización, este pequeño córner de apenas 20 metros cuadrados ofrece una experiencia japonesa auténtica centrada en el sushi y cuidada al detalle.

Detrás del proyecto está Miguel Ángel García Marinelli (Premio Nacional de Gastronomía), junto al itamae Héctor Escalona. Juntos han creado una propuesta que permite tanto llevarse una bandeja de sushi de alta calidad como sentarse a vivir una experiencia omakase en su barra.

El sushi se prepara a la vista del cliente con ingredientes de temporada y productos seleccionados, como el arroz koshihikari importado de Japón. El ambiente sereno, el trato cercano y la cuidada presentación convierten a Le Japonais en uno de los rincones más sorprendentes para comer en Puerto Banús.