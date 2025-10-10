Una receta que une lo rústico y lo sofisticado: garbanzos con setas y trufa. La textura cremosa de las legumbres se mezcla con el sabor terroso de las setas y el aroma inconfundible de la trufa, dando lugar a un plato equilibrado, lleno de matices ... y perfecto para disfrutar sin prisas.

Consejo para esta receta

Añade la mezcla de setas. Si usas congeladas y frescas añade primero las congeladas y cuando estas pierdan parte de la humedad añade las frescas.

Ingredientes Garbanzos cocidos 500 gr

500 gr Setas variadas (frescas o congeladas) 1 kg

1 kg Hojas de laurel 1-2

1-2 Trufa en láminas o salsa de trufa en su defecto al gusto

al gusto Aceite de oliva virgen extra al gusto

al gusto Caldo de verduras al gusto

al gusto Sal (opcional)

Así se prepara esta receta:

Paso a paso 1 Calienta 2 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen extra en una olla grande . 2 Añade la mezcla de setas. Si usas congeladas y frescas añade primero las congeladas y cuando estas pierdan parte de la humedad añade las frescas. 3 Cocina juntas a fuego medio-alto hasta que pierdan agua y empiecen a dorar. 4 Incorpora los garbanzos cocidos y mezcla con las setas. 5 Agrega el laurel y la trufa laminada. 6 Vierte caldo de verduras o agua en su defecto hasta que los garbanzos queden apenas sumergidos. 7 Cocina a fuego medio durante al menos 20 minutos. Inicia con con tapa para ayudar a que se integren los sabores, destapa, remueve y cocina 15 minutos más sin ella. Esto ayudará a concentrarlos. 8 Prueba y rectifica de sal y añade pimienta si lo deseas. 9 Antes de servir, añade un poco más de trufa por encima

