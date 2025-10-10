recetas brillantes
Garbanzos con setas y trufa
La textura cremosa de las legumbres se mezcla con el sabor terroso de las setas
- Dificultad Fácil
- 15 - 30 min
- Almuerzo
Sevilla
Una receta que une lo rústico y lo sofisticado: garbanzos con setas y trufa. La textura cremosa de las legumbres se mezcla con el sabor terroso de las setas y el aroma inconfundible de la trufa, dando lugar a un plato equilibrado, lleno de matices ... y perfecto para disfrutar sin prisas.
Consejo para esta receta
Añade la mezcla de setas. Si usas congeladas y frescas añade primero las congeladas y cuando estas pierdan parte de la humedad añade las frescas.
Ingredientes
- Garbanzos cocidos 500 gr
- Setas variadas (frescas o congeladas) 1 kg
- Hojas de laurel 1-2
- Trufa en láminas o salsa de trufa en su defecto al gusto
- Aceite de oliva virgen extra al gusto
- Caldo de verduras al gusto
- Sal (opcional)
Así se prepara esta receta:
Paso a paso
-
1
Calienta 2 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen extra en una olla grande .
-
2
Añade la mezcla de setas. Si usas congeladas y frescas añade primero las congeladas y cuando estas pierdan parte de la humedad añade las frescas.
-
3
Cocina juntas a fuego medio-alto hasta que pierdan agua y empiecen a dorar.
-
4
Incorpora los garbanzos cocidos y mezcla con las setas.
-
5
Agrega el laurel y la trufa laminada.
-
6
Vierte caldo de verduras o agua en su defecto hasta que los garbanzos queden apenas sumergidos.
-
7
Cocina a fuego medio durante al menos 20 minutos. Inicia con con tapa para ayudar a que se integren los sabores, destapa, remueve y cocina 15 minutos más sin ella. Esto ayudará a concentrarlos.
-
8
Prueba y rectifica de sal y añade pimienta si lo deseas.
-
9
Antes de servir, añade un poco más de trufa por encima
