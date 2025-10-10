Suscribete a
recetas brillantes

Garbanzos con setas y trufa

La textura cremosa de las legumbres se mezcla con el sabor terroso de las setas

Menú semanal saludable elaborado por nuestra nutricionista (del 13 al 19 de octubre)

  • Dificultad Fácil
  • 15 - 30 min
  • Almuerzo
Belén Candau

Sevilla

Una receta que une lo rústico y lo sofisticado: garbanzos con setas y trufa. La textura cremosa de las legumbres se mezcla con el sabor terroso de las setas y el aroma inconfundible de la trufa, dando lugar a un plato equilibrado, lleno de matices ... y perfecto para disfrutar sin prisas.

