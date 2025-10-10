Color, textura y equilibrio se dan la mano en esta ensalada de kale con lentejas, pasas, manzana y nueces. Una combinación fresca y nutritiva donde lo crujiente, lo dulce y lo vegetal se equilibran a la perfección, creando un plato completo, lleno de energía ... y con un toque otoñal irresistible.
Consejo para esta receta
Opcionalmente puedes masajear las hojas con un poco de aceite y sal durante 1-2 minutos para que se ablanden y pierdan amargor.
-
kale (col rizada)
150 gr
-
lentejas cocidas
200 gr
-
manzana grande (tipo Fuji o Gala)
1
-
pasas
50 gr
-
nueces troceadas
50 gr
-
Aceite de oliva virgen extra
al gusto
-
Zumo de 1/2 limón
-
Sal y pimienta
al gusto
Así se prepara esta receta:
-
1
Lava y trocea el kale. Retira los tallos más duros.
-
2
Opcionalmente puedes masajear las hojas con un poco de aceite y sal durante 1-2 minutos para que se ablanden y pierdan amargor.
-
3
En un bol grande, mezcla el kale con las lentejas cocidas, los cubitos de manzana, las pasas y las nueces troceadas.
-
4
En un otro bol más pequeño, mezcla el aceite de oliva, el zumo de limón, sal y pimienta y mezcla todo bien.
-
5
Vierte el aliño sobre la ensalada y mezcla para que se impregnen todos los ingredientes.
-
6
Deja reposar 5-10 minutos antes de servir.
-
7
Puedes acompañarlo de un poco de queso fresco desmenuzado o semillas de calabaza para un extra de textura.
-
8
A disfrutar!
