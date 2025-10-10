Color, textura y equilibrio se dan la mano en esta ensalada de kale con lentejas, pasas, manzana y nueces. Una combinación fresca y nutritiva donde lo crujiente, lo dulce y lo vegetal se equilibran a la perfección, creando un plato completo, lleno de energía ... y con un toque otoñal irresistible.

Consejo para esta receta

Opcionalmente puedes masajear las hojas con un poco de aceite y sal durante 1-2 minutos para que se ablanden y pierdan amargor.

Ingredientes kale (col rizada) 150 gr

150 gr lentejas cocidas 200 gr

200 gr manzana grande (tipo Fuji o Gala) 1

1 pasas 50 gr

50 gr nueces troceadas 50 gr

50 gr Aceite de oliva virgen extra al gusto

al gusto Zumo de 1/2 limón

Sal y pimienta al gusto

Así se prepara esta receta:

Paso a paso 1 Lava y trocea el kale. Retira los tallos más duros. 2 Opcionalmente puedes masajear las hojas con un poco de aceite y sal durante 1-2 minutos para que se ablanden y pierdan amargor. 3 En un bol grande, mezcla el kale con las lentejas cocidas, los cubitos de manzana, las pasas y las nueces troceadas. 4 En un otro bol más pequeño, mezcla el aceite de oliva, el zumo de limón, sal y pimienta y mezcla todo bien. 5 Vierte el aliño sobre la ensalada y mezcla para que se impregnen todos los ingredientes. 6 Deja reposar 5-10 minutos antes de servir. 7 Puedes acompañarlo de un poco de queso fresco desmenuzado o semillas de calabaza para un extra de textura. 8 A disfrutar!

Prueba a hacer esta receta y compártela en tus redes sociales con el hashtag #RecetasBrillantes.

Para conocer más recetas como esta, consulta el menú semanal en Gurmé.