Crema de lentejas con curry, leche de coco y vasito de avena Brillante

Un plato cremoso, nutritivo y sorprendentemente fácil de preparar, ideal para quienes disfrutan cuidarse sin renunciar al sabor

Menú semanal saludable elaborado por nuesta nutricionista (del 20 al 26 de octubre)

  • Dificultad Fácil
  • 15 - 30 min
  • Almuerzo
Belén Candau

Sevilla

Para la receta del jueves Belén Candau nos trae una propuesta exótica, reconfortante y llena de matices, esta crema de lentejas con curry, leche de coco y vasito de avena Brillante combina la tradición de la legumbre con los sabores especiados del sudeste asiático. ... Un plato cremoso, nutritivo y sorprendentemente fácil de preparar, ideal para quienes disfrutan cuidarse sin renunciar al sabor.

