recetas brillantes
Crema de lentejas con curry, leche de coco y vasito de avena Brillante
Un plato cremoso, nutritivo y sorprendentemente fácil de preparar, ideal para quienes disfrutan cuidarse sin renunciar al sabor
Menú semanal saludable elaborado por nuesta nutricionista (del 20 al 26 de octubre)
- Dificultad Fácil
- 15 - 30 min
- Almuerzo
Sevilla
Para la receta del jueves Belén Candau nos trae una propuesta exótica, reconfortante y llena de matices, esta crema de lentejas con curry, leche de coco y vasito de avena Brillante combina la tradición de la legumbre con los sabores especiados del sudeste asiático. ... Un plato cremoso, nutritivo y sorprendentemente fácil de preparar, ideal para quienes disfrutan cuidarse sin renunciar al sabor.
Consejo para esta receta
Agrega el caldo de verduras hasta que cubra, tapa y deja hervir unos 15 minutos, hasta que la zanahoria esté tierna.
Ingredientes
- Lentejas cocidas 500 gr
- Caldo de verduras 500 ml
- Pimiento verde 1
- Cebolla 1
- Puerro (solo la parte blanca) 1
- Zanahoria 1
- Dientes de ajo 2
- Curry en polvo 1 cucharada
- Leche de coco 100 ml
- Hoja de laurel 1
- Aceite de oliva virgen extra 2 cucharadas
- Sal al gusto
- Vasitos de granos de avena Brillante 2
Así se prepara esta receta:
Paso a paso
-
1
Pica la cebolla, el puerro y el ajo.
-
2
Sofrie en una cazuela con el aceite y la hoja de laurel durante unos 5 minutos, a fuego medio. Añade una pizca de sal.
-
3
Incorpora el pimiento verde y la zanahoria cortados en dados pequeños.
-
4
Añade el curry y cocina a fuego medio-bajo unos 12-15 minutos, removiendo de vez en cuando.
-
5
Agrega el caldo de verduras hasta que cubra, tapa y deja hervir unos 15 minutos, hasta que la zanahoria esté tierna.
-
6
Añade las lentejas cocidas y la leche de coco. Cocina 5 minutos más.
-
7
Retira la hoja de laurel.
-
8
Pasa todo por batidora hasta obtener una crema fina y suave.
-
9
Ajusta la textura: si está muy espesa, añade un poco más de caldo o leche de coco; si está muy líquida, deja reducir unos minutos más.
-
10
Rectifica de sal.
-
11
Calienta los vasitos de granos de avena Brillante 1 minuto en el microondas.
-
12
Reparte la crema en cuencos, decora con un chorrito de leche de coco. y añade tu vasito de granos de avena Brillante por encima.
-
13
¡A disfrutar!
Prueba a hacer esta receta y compártela en tus redes sociales con el hashtag #RecetasBrillantes.
Para conocer más recetas como esta, consulta el menú semanal en Gurmé.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete