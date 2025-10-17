Para la receta del jueves Belén Candau nos trae una propuesta exótica, reconfortante y llena de matices, esta crema de lentejas con curry, leche de coco y vasito de avena Brillante combina la tradición de la legumbre con los sabores especiados del sudeste asiático. ... Un plato cremoso, nutritivo y sorprendentemente fácil de preparar, ideal para quienes disfrutan cuidarse sin renunciar al sabor.

Ingredientes Lentejas cocidas 500 gr

500 gr Caldo de verduras 500 ml

500 ml Pimiento verde 1

1 Cebolla 1

1 Puerro (solo la parte blanca) 1

1 Zanahoria 1

1 Dientes de ajo 2

2 Curry en polvo 1 cucharada

1 cucharada Leche de coco 100 ml

100 ml Hoja de laurel 1

1 Aceite de oliva virgen extra 2 cucharadas

2 cucharadas Sal al gusto

al gusto Vasitos de granos de avena Brillante 2

Así se prepara esta receta:

Paso a paso 1 Pica la cebolla, el puerro y el ajo. 2 Sofrie en una cazuela con el aceite y la hoja de laurel durante unos 5 minutos, a fuego medio. Añade una pizca de sal. 3 Incorpora el pimiento verde y la zanahoria cortados en dados pequeños. 4 Añade el curry y cocina a fuego medio-bajo unos 12-15 minutos, removiendo de vez en cuando. 5 Agrega el caldo de verduras hasta que cubra, tapa y deja hervir unos 15 minutos, hasta que la zanahoria esté tierna. 6 Añade las lentejas cocidas y la leche de coco. Cocina 5 minutos más. 7 Retira la hoja de laurel. 8 Pasa todo por batidora hasta obtener una crema fina y suave. 9 Ajusta la textura: si está muy espesa, añade un poco más de caldo o leche de coco; si está muy líquida, deja reducir unos minutos más. 10 Rectifica de sal. 11 Calienta los vasitos de granos de avena Brillante 1 minuto en el microondas. 12 Reparte la crema en cuencos, decora con un chorrito de leche de coco. y añade tu vasito de granos de avena Brillante por encima. 13 ¡A disfrutar!

