recetas
Ensalada de arroz y salmón ahumado paso a paso
Un plato sencillo, saludable y lleno de color que demuestra que la cocina rápida también puede ser deliciosa
En Arroz SOS hemos creado el Arroz Especial Ensaladas pensando en quienes buscan más que simplemente un acompañamiento: buscan una revolución en sus platos
Gurmé
Sevilla
La ensalada de arroz y salmón ahumado con arroz SOS es una propuesta perfecta para quienes buscan una comida equilibrada, refrescante y con un toque gourmet. Ideal para los meses cálidos o para llevar al trabajo, combina la textura suelta y tierna del arroz ... con el sabor intenso del salmón, el frescor de las verduras y un aliño aromático que realza todos los matices. Un plato sencillo, saludable y lleno de color que demuestra que la cocina rápida también puede ser deliciosa.
Consejo para esta receta
Para un resultado más sofisticado, añade unos dados de aguacate o un toque de mostaza de Dijon en la vinagreta. Si prefieres un punto más mediterráneo, incorpora alcaparras o un poco de ralladura de limón. Y recuerda, el secreto está en no sobrecocer el arroz, para que cada grano conserve su textura perfecta.
Ingredientes
- Arroz SOS (variedad clásico o especial ensaladas) 300 gr
- Lomos de salmón ahumado 2
- Tomates cherry al gusto
- Pepino 1
- Cebolla morada 1
- Aceitunas negras al gusto
- Aceite de oliva virgen extra al gusto
- Zumo de limón 1
- Eneldo fresco o seco al gusto
- Sal y pimienta negra al gusto
.
Paso a paso
1. Cocina el arroz SOS en abundante agua con sal siguiendo las instrucciones del paquete. Escúrrelo y enjuágalo con agua fría para cortar la cocción y mantener los granos sueltos. Déjalo enfriar completamente.
2. Corta los tomates cherry por la mitad, el pepino en medias lunas y la cebolla morada en láminas finas. Trocea el salmón ahumado en tiras o dados pequeños.
3. En un bol grande, mezcla el arroz con las verduras, las aceitunas y el salmón.
4. Prepara una vinagreta con aceite de oliva, zumo de limón, sal, pimienta y eneldo. Vierte sobre la ensalada y mezcla suavemente para que se integren todos los sabores.
5. Puedes servirla al momento o dejarla reposar en el frigorífico unos minutos para potenciar su frescura. Ideal como plato único o guarnición ligera.
Información nutricional
Esta ensalada aporta una excelente combinación de hidratos de carbono complejos, proteínas de alta calidad y grasas saludables. El salmón ofrece ácidos grasos omega-3, esenciales para el bienestar cardiovascular, mientras que las verduras añaden fibra, vitaminas y antioxidantes naturales. Es un plato completo, equilibrado y revitalizante, ideal para una alimentación sana y sabrosa.
Para conocer más recetas con arroz SOS puedes visitar su página web donde ofrecen variedad de opciones.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete