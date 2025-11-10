Ensalada de arroz y salmón ahumado paso a paso

La ensalada de arroz y salmón ahumado con arroz SOS es una propuesta perfecta para quienes buscan una comida equilibrada, refrescante y con un toque gourmet. Ideal para los meses cálidos o para llevar al trabajo, combina la textura suelta y tierna del arroz ... con el sabor intenso del salmón, el frescor de las verduras y un aliño aromático que realza todos los matices. Un plato sencillo, saludable y lleno de color que demuestra que la cocina rápida también puede ser deliciosa.

Consejo para esta receta

Para un resultado más sofisticado, añade unos dados de aguacate o un toque de mostaza de Dijon en la vinagreta. Si prefieres un punto más mediterráneo, incorpora alcaparras o un poco de ralladura de limón. Y recuerda, el secreto está en no sobrecocer el arroz, para que cada grano conserve su textura perfecta.

Ingredientes Arroz SOS (variedad clásico o especial ensaladas) 300 gr

300 gr Lomos de salmón ahumado 2

2 Tomates cherry al gusto

al gusto Pepino 1

1 Cebolla morada 1

1 Aceitunas negras al gusto

al gusto Aceite de oliva virgen extra al gusto

al gusto Zumo de limón 1

1 Eneldo fresco o seco al gusto

al gusto Sal y pimienta negra al gusto

.

Paso a paso

1. Cocina el arroz SOS en abundante agua con sal siguiendo las instrucciones del paquete. Escúrrelo y enjuágalo con agua fría para cortar la cocción y mantener los granos sueltos. Déjalo enfriar completamente.

2. Corta los tomates cherry por la mitad, el pepino en medias lunas y la cebolla morada en láminas finas. Trocea el salmón ahumado en tiras o dados pequeños.

3. En un bol grande, mezcla el arroz con las verduras, las aceitunas y el salmón.

4. Prepara una vinagreta con aceite de oliva, zumo de limón, sal, pimienta y eneldo. Vierte sobre la ensalada y mezcla suavemente para que se integren todos los sabores.

5. Puedes servirla al momento o dejarla reposar en el frigorífico unos minutos para potenciar su frescura. Ideal como plato único o guarnición ligera.

Información nutricional

Esta ensalada aporta una excelente combinación de hidratos de carbono complejos, proteínas de alta calidad y grasas saludables. El salmón ofrece ácidos grasos omega-3, esenciales para el bienestar cardiovascular, mientras que las verduras añaden fibra, vitaminas y antioxidantes naturales. Es un plato completo, equilibrado y revitalizante, ideal para una alimentación sana y sabrosa.

Para conocer más recetas con arroz SOS puedes visitar su página web donde ofrecen variedad de opciones.