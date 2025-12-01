William Levy se ve obligado a rebajar más de dos millones su mansión de Florida

William Levy (45 años) sigue sin encontrar comprador para la mansión que compartió con Elizabeth Gutiérrez en Florida. Cinco meses después de salir al mercado con un precio de 9 millones de dólares, la propiedad continúa a la venta, pero ya con ... un descuento que supera los 2,5 millones respecto a la cifra inicial.

La casa, ubicada en Southwest Ranches, una de las comunidades más exclusivas del sur del Estado, se puso a la venta el pasado julio, quince meses después de que la pareja diera por cerrada definitivamente una relación de dos décadas marcada por idas, venidas y acusaciones cruzadas. Entonces, la vivienda se ofrecía por 9.000.000 dólares. Hoy permanece listada por 6 millones 495 mil dólares, según revela 'El Español'.

Seis habitaciones, siete baños y piscina

La propiedad, construida en 2020, supera los 750 metros cuadrados y se distribuye en dos plantas con seis dormitorios, siete baños y varias zonas comunes pensadas para una familia numerosa. Desde la entrada principal se accede a un gran salón que conecta con una cocina moderna de alta gama. La primera planta incluye, además, un despacho, un gimnasio y un espacio que Levy destinó a videojuegos, con salida directa al jardín y la piscina.

En la planta superior se encuentran los dormitorios, un segundo salón con acceso a la terraza y una sala de cine. El exterior es uno de los mayores reclamos de la vivienda: un jardín extenso, rodeado de árboles, pensado tanto para el descanso como para la actividad deportiva, con piscina, solárium, pista de baloncesto y zonas amplias para entrenamientos al aire libre. No sorprende que otros nombres internacionales, como Gisele Bündchen, hayan elegido esta misma área para instalarse.

Su separación de Elizabeth Gutiérrez

La decisión de vender la casa no fue inmediata ni sencilla. De acuerdo con la información adelantada meses atrás por el programa de Univisión, 'El Gordo y La Flaca', Levy se resistía a desprenderse de la vivienda porque quería que quedara como patrimonio para sus hijos, Christopher y Kailey. Sin embargo, él y Gutiérrez no lograron acordar un plan común y la mansión terminó en manos de la inmobiliaria.

Todo ello sobrevuela un divorcio que estalló en abril de 2024, tras años de crisis y rumores de infidelidad que comenzaron poco después de que naciera su primer hijo. La separación definitiva llegó en un clima especialmente delicado. Entre octubre de 2023 y marzo de 2024, la casa fue escenario de varios episodios que acabaron con agentes de policía en la puerta. Discusiones, acusaciones y una convivencia rota desembocaron en la salida de ambos y, meses después, en la puesta a la venta del inmueble.

La mansión, convertida en símbolo involuntario de la descomposición de la pareja, sigue a la espera de comprador. Y Levy, que inicialmente quiso preservarla para sus hijos, acepta ahora un precio cada vez más alejado del que marcó el inicio del proceso.