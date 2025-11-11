Suscríbete a
William Levy: «Me motiva demostrar que los demás se equivocan conmigo»

El actor habla con ABC sobre 'Camino a Arcadia', la nueva serie de SkyShowtime que protagoniza junto a Paula Echevarría

William Levy: «No entiendo qué es el fracaso»

William Levy
William Levy EFE
Clara Molla Pagán

Hay quien consigue dejar el pasado atrás y empezar una vida nueva, pero hay otros a quienes la historia les persigue e irrumpe en su realidad sin más. Eso le ocurre a Pablo, el protagonista de 'Camino a Arcadia', la nueva serie de SkyShowtime protagonizada ... por William Levy y Paula Echevarría. Levy arranca la serie poniéndose en la piel de un hombre que lo tiene todo: una vida tranquila, una comunidad unida y un hijo al que adora. Como entrenador de un equipo juvenil de lucha canaria, es conocido por su amabilidad y su actitud tranquila en la apacible ciudad de Arcadia. «Es una serie que tiene muchos problemas… la verdad, es muy complicada. No es de esas historias lineales que sigues desde el primer episodio y ya está. Aquí vas a encontrarte cosas en el presente y luego en el pasado. Te mantiene todo el tiempo al borde del asiento, queriendo saber qué está pasando y qué no. Me motivan mucho este tipo de proyectos, porque se salen de lo habitual. Normalmente abundan las historias que te lo dicen todo desde el principio», reconoce el actor a ABC.

