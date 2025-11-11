William Levy: «Me motiva demostrar que los demás se equivocan conmigo»

Hay quien consigue dejar el pasado atrás y empezar una vida nueva, pero hay otros a quienes la historia les persigue e irrumpe en su realidad sin más. Eso le ocurre a Pablo, el protagonista de 'Camino a Arcadia', la nueva serie de SkyShowtime protagonizada ... por William Levy y Paula Echevarría. Levy arranca la serie poniéndose en la piel de un hombre que lo tiene todo: una vida tranquila, una comunidad unida y un hijo al que adora. Como entrenador de un equipo juvenil de lucha canaria, es conocido por su amabilidad y su actitud tranquila en la apacible ciudad de Arcadia. «Es una serie que tiene muchos problemas… la verdad, es muy complicada. No es de esas historias lineales que sigues desde el primer episodio y ya está. Aquí vas a encontrarte cosas en el presente y luego en el pasado. Te mantiene todo el tiempo al borde del asiento, queriendo saber qué está pasando y qué no. Me motivan mucho este tipo de proyectos, porque se salen de lo habitual. Normalmente abundan las historias que te lo dicen todo desde el principio», reconoce el actor a ABC.

De Pablo nadie conoce la verdad sobre su oscuro y peligroso pasado. Tras vivir al límite en México, escapó de su violenta vida para proteger a su hijo Bruno. Convertirse en padre lo cambió todo para él, pero huir de su antigua vida tuvo un coste. Su mujer, a la que dejó atrás, nunca le ha perdonado. Ahora ella ha vuelto, dispuesta a destrozar el mundo que él ha construido. Mientras resurgen viejos secretos y hierve la tensión, Pablo se ve obligado a enfrentarse a su pasado. «Me gustó un montón desde el principio la historia, esa doble vida de él, los dos mundos tan marcados: el México oscuro y sombrío y el mundo Arcadia lleno de luz», confiesa la actriz, que asegura que el hecho de que la serie sea difícil de clasificar es una ventaja porque así «es para todos los públicos».

La actriz no solo se enfrentaba al reto de asumir un nuevo rol, sino al hecho de ponerse frente a la cámara después de cuatro años. «Había perdido la rutina del set, y volver a arrancar me ponía muy nerviosa. Me preguntaba: '¿Sabré volver a hacerlo?'. Pero sí, te das cuenta de que no se olvida. Ese fue mi reto: volver a ponerme delante de una cámara y además separarme de mi entorno durante tres meses en Canarias. Al final fue una experiencia increíble, y me alegra que este haya sido mi regreso a la televisión y al cine», explica Echevarría emocionada.

Enfrentarse a las críticas

Los intérpretes pueden rehuir de ciertos papeles, pero no de las críticas. «Si te soy sincera, nunca me afectaron demasiado. Si no, me habría bloqueado desde el minuto uno. Críticas hay siempre. Si dejas que te afecte todo, no avanzas. En nuestra profesión estás siempre en el punto de mira, y cuando eres una figura pública, te llegan críticas por todos lados. He aprendido a protegerme y a que no me afecten, ni las negativas ni las exageradamente positivas. Tampoco me creo cuando me dicen 'eres la más guapa del mundo'. Hay que encontrar un equilibrio. Ni la mejor ni la peor; algo en medio», confiesa la actriz.

No es fácil vivir siempre expuesto a los comentarios de los seguidores, aunque Levy reconoce que con el tiempo ha aprendido a decidir qué escuchar y qué no. «Nadie debería tener poder sobre cómo te sientes. Siempre intento tomar las críticas como algo positivo, algo que me empuje. Me encanta cuando alguien no cree en mí, porque eso me motiva a demostrar que está equivocado. Eso viene del deporte: una de las cosas que más me motiva es demostrar que el otro está equivocado por no confiar en ti. No es por demostrar que eres el mejor, sino por demostrar que los demás se equivocan», comenta el actor mientras asegura que el deporte le enseñó a convivir con el fracaso. «Si de diez intentos haces bien tres, ya eres de los mejores. Fracasas más de lo que aciertas, y aprendes a verlo como parte del camino», explica.

Las críticas pueden ser constructivas o destructivas, reconoce la actriz, de modo que las primeras le ayudan mucho a mejorar. «Trabajo en un programa donde tenemos que valorar el talento de otras personas, y al principio me costaba decir que no. Ahora entiendo que puedes decir 'no' y al mismo tiempo ofrecer herramientas para crecer. Una crítica bien hecha puede impulsar a alguien», explica. El actor coincide con la actriz y asegura que la clave reside en «no tanto lo que digan, sino cómo lo tomes». «Si lo recibes de manera destructiva, te hunde; si lo tomas con actitud positiva, siempre te sirve para mejorar. Por eso creo que también tenemos la responsabilidad de enseñar a la gente, especialmente a los jóvenes, a recibir las críticas de forma constructiva. Hay que enfocarse siempre en lo positivo», concluye el actor.