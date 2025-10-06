El Tribunal Supremo de EE.UU. rechaza la apelación de la novia de Epstein por su condena por tráfico sexual

El Comité ha anunciado que citó al expresidente demócrata Bill Clinton y a su esposa, la exjefa de la diplomacia Hillary Clinton, como parte de su investigación sobre el delincuente sexual Jeffrey Epstein
Muchos de los partidarios de Trump llevan años obsesionados con el caso Epstein y mantienen como dogma de fe que las élites del «Estado profundo» protegían a los socios de Epstein en el Partido Demócrata y Hollywood.
Trump, que en su día fue amigo íntimo de Epstein, ha tratado de apaciguar la continua polémica política sobre Epstein, calificándola de «bulo demócrata».
Maxwell había apelado su condena por tráfico sexual en Nueva York en 2022 alegando que debería haber estado protegida de la acusación por un acuerdo conseguido por Epstein en un caso de 2007.
Entrevista recientemente
Maxwell, la única antigua colaboradora de Epstein condenada en relación con sus actividades, fue entrevistada recientemente por el fiscal general adjunto Todd Blanche, antiguo abogado personal de Trump.
Tras la entrevista con Blanche, Maxwell fue trasladada de una prisión de Florida a un centro de mínima seguridad en Texas.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete