La vida personal de Risto Mejide: su nombre real, su divorcio con Laura Escanes y la ruptura con su última novia

A sus 50 años, Risto Mejide (Barcelona, 1974) ha logrado erigirse como una de las grandes referencias de periodismo independiente en nuestro país. Con pocos pelos en la lengua a la hora de decir lo que piensa, el publicista lleva años encontrando hueco en televisión gracias a sus salvajes entrevistas y a sus certeros análisis. Así lo confirman el éxito de programas como 'Todo es mentira' o 'Viajando con Chester', con los que ha conseguido conquistar a la audiencia.

Años antes de ello, Mejide ya había saltado a la fama rodeado de polémica. Su participación como jurado en 'Operación Triunfo', donde destacó por sus durísimas valoraciones a los concursantes, ya le convirtió en un rostro habitual de Mediaset. Desde entonces, le hemos visto encarnar este papel en concursos de talentos como 'Top Star ¿Cuánto vale tu voz?', 'Got Talent España', 'Tú sí que vales' o 'Factor X'.

No obstante, la televisión no es el único medio de comunicación en el que el catalán ha logrado convertirse en una figura relevante. También lo ha hecho en la prensa rosa, donde, desde hace ya varios años, sus numerosas conquistas amorosas le han llevado también a protagonizar portadas de revistas.

Repasamos todo lo que debes saber sobre Risto Mejide, presentador de 'Todo es mentira', y su vida detrás de las cámaras de televisión.

Su nombre real y por qué se llama Risto

El nombre de Risto Mejide es de sobra conocido, aunque lo que pocos saben es que no es un nombre real. El presentador se llama en realidad Ricardo Mejide Roldán, pero hace años que decidió cambiar su nombre por Risto, que significa en realidad Ricardo en finlandés. «Por eso me lo puse en el Registro Civil y por eso me lo cambié incluso en el DNI», reveló el catalán en una entrevista en COPE.

Según le explicó a Alberto Herrera, el motivo por el que había decidido dejar atrás su nombre de nacimiento es muy simple: quería «romper con los muertos». «A mí la tradición me importa, pero no me condiciona y yo llevaba nueve generaciones, yo soy el noveno Ricardo. 9 generaciones de 'Ricardos' me pesaban mucho», le explicó este hace un años.

A pesar de que insistió en que entendía que mucha gente creyera que esto no era más que una «tontería», consideró que así debía hacerlo: «Creí que para empezar a dibujar mi propia vida tenía que empezar con mi propia marca. Y todavía no me dedicaba a la publicidad, estoy hablando con 18 años cumplidos».

Su divorcio de Laura Escanes tras siete años juntos y una hija en común

La primera pareja conocida de Risto Mejide fue otra profesional del mundo de la comunicación, la presentadora Ruth Jiménez, con la que empezó en 2008. Con ella mantuvo una relación durante seis años y ambos fueron padres por primera vez de su hijo Julio, al que han mantenido alejado del foco público durante estos años. A pesar de su ruptura, ambos han mantenido una buena relación con el paso del tiempo.

Aún así, su relación más mediática fue la que mantuvo con la influencer Laura Escanes, 22 años menor que él. La pareja se conoció a través de las redes sociales en el año 2015 y, poco tiempo después, anunciaban al mundo que estaban enamorados. En mayo de 2017, la pareja pasaba por el altar en una ceremonia celebrada en la finca Mas Cabanyes, a la que acudieron rostors tan conocidos como Pilar Rahola, Santi Millán, Dulceida o Edurne.

Dos años después del enlace, en octubre de 2019, el matrimonio daba la bienvenida a su única hija, Roma, a la que llamaron así en honor a la capital italiana, que se había convertido en su ciudad favorita. La pequeña no fue el único proyecto en común que ambos pusieron en marcha durante esos gloriosos años de amor: también estrenaron un podcast, 'Cariño, ¿pero qué dices', donde hablaban de problemas de la vida en general.

Fue en este mismo espacio en el que ambos vaticinaron también que su relación tenía fecha de caducidad. Fue Risto quien, durante una conversación con su esposa, dejaba claro que «todo lo que empieza tiene que acabar», asegurando que las cosas «jamás pueden durar eternamente». Una afirmación que hirió de lleno a Escanes, afectada por la opinión de su pareja sobre la fugacidad del amor: «Estoy súper triste ahora mismo [...]. Estoy muy enfadada también».

En septiembre de 2022, apenas unos meses después de la publicación de este episodio, Laura Escanes y Risto Mejide hacían pública su separacióntras siete años juntos. En el momento, ambos tuvieron buenas palabras para hablar del otro y aseguraron que conservarían las formas a la hora de hablar sobre su expareja.

Un tiempo después, la catalana se sinceró sobre lo sucedido y lo difícil que fue para ella, que ya había experimentado lo que era un divorcio en casa. «Lo viví como un fracaso porque soy muy romántica, creo en el amor para toda la vida, las familias con hijos para toda la vida, que no se separan, que son felices... Y más viniendo de mis padres, que se habían separado. No quería que mi hija viviera eso», contó en el podcast 'Fuego Amigo'.

Para ella, las expectativas incumplidas y los miedos de no poder darle a la pequeña Roma «una vida feliz» se convirtieron en un auténtico infierno. «Sentía que yo no le estaba dando eso, y que había fallado como madre. No me he quitado la culpa», reveló esta al hablar abiertamente de su divorcio con Risto Mejide.

La reciente ruptura con Laia Grassi, su última novia

Al presentador de televisión no le han faltado amores durante estos tres últimos años posteriores a su separación de la influencer catalana. Apenas unos meses después de dar la noticia, Risto Mejide sorprendía al desvelar que otra mujer volvía a ocupar su corazón. La afortunada era la farmacéutica Natalia Almarcha, 20 años más joven que él, con la que mantuvo un romance de idas y venidas hasta principios de 2024.

Poco tiempo después, el publicista volvía a mostrarse ilusionado, esta vez con la actriz Grecia Castta, también mucho menor que él, junto a la que posó en los Premios Antena de Oro 2024. Tampoco duró mucho esta relación, que terminaba de mutuo acuerdo apenas cuatro meses después de su inicio, según desveló en febrero de 2025 la revista Semana.

Risto Mejide y Grecia Castta mantuvieron una relación durante varios meses, hasta principios de 2025 GTRES

La última mujer que conquistó el corazón de Mejide ha sido Laia Grassi, una joven catalana experta el ámbito de la IA y la publicidad. Su relación se hizo pública el pasado mes de mayo y ahora, apenas cuatro meses después, parece haberse roto definitivamente. «Sabemos y confirmamos que la ruptura existe», confirmaron hace unos días Lorena Vázquez y Laura Fa en el podcast Mamarazzis.