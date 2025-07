La vida de Lalachus, presentadora del 'Grand Prix': su nombre real, su trabajo antes de hacerse famosa y su novio

El éxito de 'La Revuelta' durante su primera temporada en RTVE ha dado a conocer rostros que hasta ahora habían tenido poca presencia en televisión. Es el caso de la influencer y humorista Lalachus, una profesional que no sólo ha aportado frescura al formato, sino que también ha conseguido hacerse un hueco en la agenda de colaboradores recurrentes de La 1 durante estos últimos meses.

Con tan sólo 35 años, la creadora de contenido se ha convertido en uno de los grandes nombres del humor 'millennial' en nuestro país. En los últimos meses, su presencia en el programa de David Broncano ha permitido que esta se dé a conocer a mucha más gente en nuestro país, hasta el punto de convertirse en la última presentadora de las Campanadas de RTVE junto al jiennense.

Ahora, lo será también de la última edición de 'El Grand Prix', que se estrena este lunes 7 de julio como sustituto de 'MasterChef 13', donde ejercerá como conductora junto al mítico Ramón García y a la novata Ángela Fernández, periodista de RNE.

Pero ¿quién es Lalachus y por qué se ha hecho famosa en los últimos años? Te contamos todo lo que debes saber sobre la nueva presentadora de 'El Grand Prix' en RTVE.

El nombre real de Lalachus y el origen de su apodo

Aunque en redes sociales todo el mundo la conoce como Lalachus, lo cierto es que el nombre real de la cómica es en realidad Laura Yustres Vélez. La también actriz nació el 21 de abril de 1990 en Madrid y ha enamorado al público gracias a su particular sentido del humor.

El origen de este particular apodo con la que se conoce en redes viene en realidad de un mítico personaje de televisión: Lala, de los Teletubbies. «Tiene un origen bastante cutre. Lala es por el teletubbie amarillo [Laa-Laa]. Mi prima pequeña no sabía decir Lala y decía Lala Lala... Y Chus es de mi apellido que es Yustres. Un amigo me empezó a llamar Chustas (porros). Dije: '¿Qué me puedo poner de nombre de messenger? Lalachus...», contó en el programa de Chenoa 'Tómatelo menos en serio' en Europa FM.

Su trabajo antes de salir en la tele y cómo se hizo famosa

Antes de dar el salto a la fama, la joven madrileña se licenció en Comunicación Audiovisual, aunque no ejercía de ello: tan sólo había incursionado en el mundo de la televisión gracias a 'Riot Comedy', dedicado a mujeres en la comedia en 2018. De hecho, trabajaba como administrativa en una empresa de construcción de Fuenlabrada durante 10 años, algo que cambió en el año 2020.

Cuando llegó el Covid, Lalachus decidió tomar una drástica decisión y dedicarse más a fondo a su gran pasión, el mundo de la comedia. «Mi momento fue en pandemia. Me acuerdo que subí un vídeo que se hizo viral cuando un chico preguntaba en TikTok si a las chicas nos gustan los chicos sin sentimientos y yo me grabé diciendo 'nos gusta el robot Emilio'. Fue una tontería como un piano, pero eso caló», explicó en una entrevista que concedió a la revista Mine.

A raíz de ahí, caundo se dio cuenta de que había empezado a «coger vacaciones para hacer trabajos de redes», dejó su trabajo como administrativa en una recepción para ser influencer: «Estaba muy estresada y hablando con mi representante me dijo 'por experiencia, creo que estás en el momento de poder dejarlo' [...] Me daba mucho miedo, porque la rutina del trabajo la echo bastante de menos. Ahora si se me ocurre una idea a las diez de la noche y me levanto, miro a mi novio y me dice: '¿Qué haces, friki?'. No tengo horarios y para mi cabeza procrastinadora eso es fatal, porque soy bastante volátil. Pero, por otro lado, estoy viviendo unas experiencias en este ámbito laboral que son una pasada», contó en una entrevista para la revista Mine.

No falló en seguir este empeño, pues el tiempo le ha dado la razón. Desde entonces, Lalachus ha conseguido acumular más de 335.000 seguidores en Instagram y más de 220.000 seguidores en TikTok. Un éxito que le ha permitido colaborar en todo tipo de programas, como 'Estirando el chicle', 'Cuerpos Especiales' o 'La Resistencia', conocida ahora como 'La Revuelta', donde sigue afianzando su valía como humorista.

Manu, el desconocido novio de Lalachus

Desde que comenzó con sus apariciones en medios de comunicación, Lalachus no ha evitado hablar de su vida privada. Su padres y su actual pareja forman parte de muchos de los monólogos que esta prepara, aunque pocas veces le hemos visto publicar imágenes junto a su novio, el famoso Manu.

Los pocos detalles que se conocen de él, más allá de que no se dedica al mundo audiovisual y que ambos residen juntos en un piso en Fuenlabrada, son los que ella ha dejado entrever al hablar de algunas de las anécdotas de su vida, algo habitual en sus intervenciones públicas.

LalaChus se casará en 2025 con su novio Manuel, con el que lleva un tiempo comprometida RRSS

La influencer ha hablado en más de una ocasión de su relación y de cómo surgió el amor entre ambos. Así lo hizo en el podcast 'Dos mindundis', donde explicó los entresijos de cómo se enamoraron: «Estábamos quedando las primeras veces, me agaché y se me escapó un pedazo de pedo impresionante y me morí de vergüenza. Era la primera semana que quedaba con él, era todo como idílico, él se quedó paralizado, hizo el esfuerzo y se tiró otro», contó entre risas entonces.

Propuesta de matrimonio y boda en 2025

Según contó hace unos meses en 'La Resistencia', el romanticismo es un asunto pendiente en su relación. «Siempre intentamos ser muy cuquis, pero no nos sale bien y al final somos unos pedazo de cutres. Intentó pedirme matrimonio y se rompió el culo», reveló durante su paso por el programa de Movistar+, explicando cómo se había roto la magia durante su pedida de mano.

La situación se gestó durante una noche en un «hotel impresionante», pero todo fueron malas decisiones ese día, comenzando por la cena, que había sido un rabo de toro: «Eso es una cosa que se te pone y luego estás trompeteando toda la noche. Estábamos empachados, pero teníamos que remontar. Queríamos irnos a dormir, pero aprovechamos el jacuzzi», contó la colaboradora de televisión, que vio cómo este romántico baño acababa desbordado de espuma al echar demasiado jabón.

Acto seguido, la pareja quiso disfrutar de una lluvia de perseidas desde la terraza del hotel y, para ello, aprovecharon una hamaca que tenían en la habitación. Fue entonces cuando todo se torció: «Él estaba buscando el momento de pedirme matrimonio. Le dije 'túmbate, ¡hay que ser cuquis!'», contó la presentadora, que acto seguido vio cómo el mobiliario se acababa venciendo: «Él depositó su ojete ahí y eso se fue a la putísima. Entonces él se rompió el culo literal, rotura de coxis. Los alaridos que pegó ese muchacho... Que nadie se extrañó en ese only adults, porque cada uno...», concluyó ella, comprometida ahora con su chico.

El 2025 ha sido un año muy especial para Lalachus, pues será para siempre el año en el que pasará por el altar con Manuel. Así lo anunció a finales del pasado año en una entrevista para Diez Minutos, donde aseguró que, a la espera de su próxima boda, se encuentra «en un buen momento»: «Hasta ahora no hemos podido por todos los devenires de la vida. Me hace mucha ilusión y hace unos días ya escogí vestido», contó en esta charla.