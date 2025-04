Toda la verdad detrás de la retirada de Julio Iglesias de los escenarios

Las últimas informaciones sobre la salud de Julio Iglesias y su posible retirada se han vuelto a posicionar en el foco mediático. A sus 81 años, el icónico cantante lleva seis años alejado de los escenario, y aunque en más de una oportunidad ha negado que se alejará permanentemente de la música, algunas fuentes cercanas a él apuntan a que su retorno no será posible.

El pasado viernes, el periodista Carlos Herrera dejó entrever que el deterioro de la movilidad del cantante se debía a un osteoblastoma en la columna vertebral, un tumor óseo benigno. «El problema está en la columna. Eso ha hecho que tenga muchas deficiencias. De cintura para arriba está estupendamente. De cintura para abajo, tiene 500 años», explicó durante su participación en el programa 'Poniendo las calles' de COPE.

Sin embargo, días más tardes tuvo que matizar sus palabras para dejar en claro que, «Hablaba de un osteoblastoma, que es un cáncer benigno muy puñetero. Eso le ocurrió, pero no lo tiene ahora. Lo tuvo cuando fue operado poco después de ese accidente de tráfico. Ahora no tiene ninguno».

Por otro lado, la incertidumbre sobre su retiro se mantiene. El intérprete de 'Me olvidé de vivir' ofreció su último concierto en 2019, en Estados Unidos, evento que coincidió con la entrega del Grammy a la Carrera Artística. Desde entonces, el artista no se ha vuelto a subir a un escenario, incrementando los rumores de su posible retiro de la música, los cuales ha zanjado en más de una ocasión. «Hoy me he levantado con la falsa noticia de que me retiro. En estos últimos años me han matado varias veces, han dicho que tengo Alzheimer, han dicho de todo, y hoy han llegado aún más lejos», escribió en sus redes sociales el pasado octubre.

Sin embargo, según revela la revista 'SEMANA', la posibilidad de volver a los conciertos es cada vez más remota. «No volverá a subirse a un escenario; su salud ya no le permite ofrecer esos conciertos que a él le gustarían», aseguraron fuentes cercanas al citado medio. En tanto, Ignacio Peyró, autor de 'El español que enamoró al mundo', una obra que revela detalles inéditos de la vida de Julio Iglesias, dijo que: «No creo que lo volvamos a ver cantar nunca más».

Hasta el momento, el cantante no se ha vuelto a pronunciar acerca de un posible retiro ni de las informaciones en torno a su salud. No obstante, se sabe que está enfocado en la creación de una serie biográfica en colaboración con Netflix. «Después de tantas especulaciones, libros y documentales en los que no he participado, por primera vez he decidido contar la verdad de mi vida a una compañía universal como Netflix», reveló en un comunicado.

Más allá de la serie, el propio artista reveló que está escribiendo sus memorias. «Siempre me digo que la nostalgia es un poco dar marcha atrás, pero sin eso no puedes escribir tu vida», reflexionó en sus redes sociales sobre este proyecto. Actualmente, Julio vive en Bahamas junto a su mujer, Miranda Rijnsburger, donde continúa disfrutando de su familia, sus hijos y su música.