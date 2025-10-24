Suscribete a
El susto más surrealista de Keanu Reeves: una fan quiso meterse en su coche al grito de «¡Soy tu divina esposa!»

El protagonista de 'John Wick' fue sorprendido por una seguidora fuera de control tras una función de 'Waiting for Godot' en Broadway. La situación, grabada por un testigo, terminó con la mujer siendo retenida por seguridad

Keanu Reeves revela su proceso de introspección escribiendo su primera novela: «Pienso en la muerte»

GTRES
Daniella Bejarano

Daniella Bejarano

El buen carácter de Keanu Reeves (61 años) volvió a ponerse a prueba esta semana. El actor canadiense protagonizó un tenso episodio tras su salida del Hudson Theatre de Nueva York, donde actualmente representa Waiting for Godot.

El protagonista de 'John Wick' abandonaba el ... teatro tras la función cuando una mujer se abalanzó sobre su coche en un intento desesperado por acercarse a él. Según se aprecia en las imágenes viralizadas en las redes, la fan corrió hacia el auto negro en el que viajaba el actor e intentó abrir la puerta del pasajero.

