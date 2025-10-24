El susto más surrealista de Keanu Reeves: una fan quiso meterse en su coche al grito de «¡Soy tu divina esposa!»

El buen carácter de Keanu Reeves (61 años) volvió a ponerse a prueba esta semana. El actor canadiense protagonizó un tenso episodio tras su salida del Hudson Theatre de Nueva York, donde actualmente representa Waiting for Godot.

El protagonista de 'John Wick' abandonaba el ... teatro tras la función cuando una mujer se abalanzó sobre su coche en un intento desesperado por acercarse a él. Según se aprecia en las imágenes viralizadas en las redes, la fan corrió hacia el auto negro en el que viajaba el actor e intentó abrir la puerta del pasajero.

Los miembros de seguridad intervinieron de inmediato para impedirle el paso, momento en el que la mujer comenzó a gritar: «¡Soltadme! ¡Keanu, soy tu divina esposa!«. La escena se tornó aún más caótica cuando la admiradora insistió: »¡Keanu! ¡No dejes que me hagan daño!«.

En el vídeo compartido en las redes, se puede ver como los guardaespaldas del actor la retenían, incluso se escucha a uno de ellos pedir con firmeza «sacarla de ahí». Finalmente, la mujer cayó al suelo y, antes de levantarse, lanzó una última frase hacia el vehículo que ya se alejaba: «Necesitáis una orden de alejamiento para esto».

Por fortuna, nadie resultó herido durante el altercado y el equipo de Keanu logró controlar la situación sin que el actor sufriera ningún daño. Hasta el momento, ni el intérprete ni sus representantes se han querido pronunciar al respecto. Sin embargo, las imágenes han quedado grabadas en las redes sociales generando un gran revuelo por la actitud obsesiva de la fan.

Este incidente ocurre en un momento especial para el actor, quien ha decido incursionar en el teatro con 'Waiting for Godot', el clásico de Samuel Beckett dirigido por Jamie Lloyd. En la obra comparte escenario con su amigo de toda la vida, Alex Winter, quien interpreta a Vladimir.

GTRES

El proyecto ha despertado gran expectación, y no son pocas las celebridades que se han dejado ver entre el público del Hudson Theatre. Sin embargo, el suceso del pasado fin de semana ha empañado ligeramente el ambiente de admiración que rodea al actor, quien es conocido por su humildad y su trato cercano con los fans.

Mientras algunos medios como 'The Guardian' elogiaron la química entre Reeves y Winter —«una chispa cómica que sobrevive al paso del tiempo»—, otros como 'The New York Post' fueron más críticos con su interpretación. Pese a ello, el público ha llenado cada función desde su estreno el 13 de septiembre, consolidando este reto teatral como uno de los más comentados de la temporada.