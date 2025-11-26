Suscribete a
Richard Branson anuncia la muerte de su mujer, Joan Templeman, en una emotiva carta: «Era mi mejor amiga»

El fundador de Virgin Group reveló la noticia con una despedida profundamente personal en redes

Su relación, nacida en una tienda de antigüedades y consolidada durante cinco décadas, cierra un capítulo esencial en la vida del empresario británico

REDES SOCIALES
Daniella Bejarano

Richard Branson está destrozado. El multimillonario anunció el fallecimiento de su esposa, Joan Templeman a los 80 años. «Era mi mejor amiga, mi roca, mi luz, mi mundo«, escribió en sus redes sociales. Su pérdida ha dejado completamente desolado al fundador de Virgin Group ... , algo que él mismo reconoce en la sentida dedicatoria compartida con sus seguidores.

