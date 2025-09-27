El relato de terror de Sonia Moldes sobre Alessandro Lequio: «Tenía miedo de él»

Las memorias de Mar Flores siguen dando de qué hablar y de paso han devuelto a la actualidad la agitada vida sentimental de Alessandro Lequio. Y ha ocurrido que una de sus exnovias, Sonia Moldes, ha salido de las catacumbas para ofrecer en '¡De Viernes!' un retrato de terror del aristócrata. «Le tenía miedo», ha asegurado entre otras muchas cosas.

El ex de Mar Flores y Ana Obregón, entre muchas otras, mantuvo otro romance de lo más mediático con Sonia Moldes allá por los años 90, una relación con muchas aristas e incógnitas que ahora la modelo se ha encargado de airear en su regreso a los platós tras largos años de silencio. Y su testimonio ha sido de todo menos amable con Lequio, quien seguramente a estas horas ya esté afilando su respuesta.

Sonia Moldes comenzó a salir con el aristócrata justo después de que este rompiera con Mar Flores y lo primero que la modelo ha dicho en '¡De Viernes!' ha sido: «Él me contó que estaba muy enamorado de Mar y lo que quería era que rompiera con Fernando (Fernández Tapias). Lo que hizo para dinamitar esa relación fueron las fotos famosas en la farola, para que Fernando les pillara y la dejara, y así poder estar con ella. Para mí eso no es amor. Ni un ataque de impulsividad justifica algo así».

El plan de Lequio con Mar Flores

Según ha contado Sonia Moldes, Alessandro Lequio urdió todo un plan que llevó hasta sus últimas consecuencias. «Como Mar le dijo que Fernando la había perdonado y la enviaba fuera para calmar las aguas, volvió a sacar más encuentros. Y ahí sí llegó la ruptura definitiva. Me hablaba como un hombre dolido, pero no con odio. Decía que lo había pasado muy mal, aunque conmigo nunca daba la cara real», ha relatado.

La modelo gallega ha ofrecido un retrato muy poco amable del especial carácter del italiano y lo difícil que era la convivencia con él. «En su momento yo le tenía miedo a él. Es una persona muy temperamental», ha apuntado. Y ha soltado algo que ha sonado a amenaza: «Sé toda su vida, familiar y personal. Lo sé de su boca». Cosas que podrían dejar con la boca abierta «al país entero».

La cámara en la alcoba

Sonia Moldes también ha sido concreta con algunas de las supuestas prácticas del italiano con sus parejas y ha narrado un suceso que ha provocado perplejidad al sugerir que grababa todas sus conquistas de alcoba. «Un día, cuando estábamos juntos, yo en el techo de su habitación veo una especie de rejilla negra extraña y le pregunto qué era eso. Entonces él se sienta en la cama, se ríe y me dice: 'Eres la primera persona que se ha dado cuenta de esto'». Según la gallega, «Alessandro era muy irrespetuoso», y no sabe qué hacía con todo aquello. «Con ese material yo no sé qué quería hacer, pero la respuesta es obvia… Algo bueno con esas grabaciones no pensaba hacer. ¿Chantajear? Yo no lo sé».

El perfil que ha dibujado del italiano no ha sido precisamente amable y ha asegurado en '¡De Viernes!' que «el mayor mentiroso de todo esto es él, es maquiavélico«, ofreciendo su versión de lo ocurrido con Mar Flores. «La vida de Mar no la sé. Vamos a pensar que puede mentir, en una parte, que haya engañado a Fernández Tapias. ¿Cómo te atreves a juzgar una infidelidad cuando él en su vida le es infiel a Antonia (Dell'Atte) y a Ana (Obregón)?«, ha resumido. A estas horas, es de sospechar que Lequio ya esté urdiendo su plan.