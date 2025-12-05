Suscribete a
ABC Premium
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este viernes 5 de diciembre

Así preparan las navidades Patry Montero, Alejo Sauras, Jaime Astrain y Andy McDougall

Los cuatro ejercieron como embajadores en la presentación de Calido Living Valdebebas, el nuevo modelo de vivienda flexible. Allí aprovecharon la ocasión para charlar con ABC de cómo festejan estas fiestas

Patry Montero
Patry Montero d.r.
Laura G. Calleja

Laura G. Calleja

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Madrid acogió la presentación de Calido Living Valdebebas, la nueva apuesta de Dazia Capital que promete transformar la forma de vivir en la ciudad, como explica su jefe de Operaciones, Guillermo Rodríguez, surge para «liberar a las personas de las rigideces que tradicionalmente ... han marcado el alquiler». Sin ataduras, hogares de diseño y una comunidad vibrante sin contratos rígidos ni complicaciones: así es el flex living. «Significa poder vivir como quieres, durante el tiempo que necesitas y con la comodidad de sentirte en casa desde el primer minuto».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app