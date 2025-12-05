Así preparan las navidades Patry Montero, Alejo Sauras, Jaime Astrain y Andy McDougall

Madrid acogió la presentación de Calido Living Valdebebas, la nueva apuesta de Dazia Capital que promete transformar la forma de vivir en la ciudad, como explica su jefe de Operaciones, Guillermo Rodríguez, surge para «liberar a las personas de las rigideces que tradicionalmente ... han marcado el alquiler». Sin ataduras, hogares de diseño y una comunidad vibrante sin contratos rígidos ni complicaciones: así es el flex living. «Significa poder vivir como quieres, durante el tiempo que necesitas y con la comodidad de sentirte en casa desde el primer minuto».

El evento, celebrado en el recién inaugurado en Valdebebas, reunió a actores, creadores y perfiles públicos que ejercieron de padrinos de excepción. Entre ellos, Patry Montero, Alejo Sauras, Jaime Astrain y Andy McDougall, quienes recorrieron cada rincón del edificio mientras charlaban con ABC de cómo son las celebraciones navideñas en sus hogares.

Patry y el pavo

Patry cruzó la puerta de Calido Valdebebas con un brillo especial. Su vida este año ha sido un salto constante entre ciudades: «Hace apenas unos días terminé un rodaje de tres meses en Madrid. Lo mejor es llegar, soltar maletas y respirar».

Aprovechó la ocasión para hablar de la Navidad, de esa mezcla tan suya de cultura española y tradición británica. En su casa, el 25 de diciembre es sagrado y sabe a pavo, stuffing y los clásicos Christmas crackers que ella misma describe entre risas como «coronitas de papel y chistes malos… muy malos».

«Las niñas se ponen sus delantales y ayudan a rellenar el pavo. Mi suegra y Álex son los chefs, y yo disfruto muchísimo mi papel de supervisora oficial con una copita de vino y muchos 'prueba esto'», confiesa.

La actriz asegura que estas fechas la teletransportan a su infancia valenciana: «Cierro los ojos y estoy otra vez en la mesa enorme que montaba mi madre… Y me viene un flash clarísimo: los muslitos de cangrejo rebozados y la ensalada de manzana con salsa rosa. Pruebo eso y soy de nuevo una niña».

Alejo Saura D.R.

Alejo y la sopa de pescado

En Alejo, la Navidad despierta una nostalgia serena. «En estas fechas, sentirte acompañado importa mucho», explica. Familiar hasta la médula, tiene una tradición culinaria que, según él, «marca oficialmente el inicio de diciembre»:

«La sopa de pescado y marisco. Sé que es Navidad cuando empieza a olerse en la cocina. Fue lo primero que quise aprender cuando empecé a cocinar».

Sus Navidades son de familia grande, de sobremesas largas y de anécdotas que se repiten año tras año. Como aquella en la que, con 14 años, decidió liderar a todos sus primos para pedir el aguinaldo… ¡en los semáforos!. «Pasó mi tío por allí y casi nos da algo. Todavía me lo recuerdan todos los años», cuenta entre carcajadas.

Es, quizá, el más reflexivo del grupo: «Al 2026 le pido que sea como el 25: un año equilibrado, con trabajo, diversión y tiempo para los míos. Y si pudiera borrar algo… borraría el 90% de los informativos».

Andy McDougall D.R.

Andy McDougall y el vitel tonné

Si hay alguien que vive estas fiestas como un niño pequeño, ese es Andy. No podía disimular su emoción: «Me voy a Argentina con toda mi familia… ¡hace siete años que no pasamos juntos las fiestas!».

Su plato navideño favorito es tan argentino como suyo: «El vitel tonné. Es religión en mi familia. Mi prima hace la parte dulce, mis tías la salada… y mi madre compra casi todo hecho, salvo las galletitas de jengibre. Es muy gracioso».

¿Villancico? No tiene dudas: «Las de Mariah Carey. Lo siento, soy así. Aunque de tanto escucharlas… uno termina un poquito harto».

Jaime Astrain D.R.

Jaime Astrain y Michael Bublé

«Para mí, el espíritu navideño es intentar volver a ser un niño. Y ahora lo hago a través de mi hija. Ver su cara con las luces, con Papá Noel, con los Reyes… Me toca la fibra». Él es el encargado de abrir el vino y supervisarlo todo desde la distancia, copa en mano: «Lidia cocina. Si cocinara yo, pasaríamos hambre. Así que me limito a ayudar».

¿Su banda sonora navideña? «Michael Bublé. Mi madre lo ponía mañana, tarde y noche… y ahora a mi hija también le encanta. Es como un ritual heredado».

Lo que empezó con la presentación de Calido Living y su nuevo modelo de vivienda, terminó convirtiéndose en una conversación íntima sobre lo que realmente buscamos cuando diciembre llega: calidez, compañía, rituales y un espacio donde sentirnos como en casa.