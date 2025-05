Miley Cyrus se sincera tras cinco años sin beber alcohol: «La sobriedad es como mi Dios»

Miley Cyrus (32 años) ha alcanzado un hito personal y profesional que no ha pasado desapercibido: cinco años de sobriedad que, según ella misma, le han cambiado la vida de forma radical. Así lo ha confesado en entrevista con Zane Lowe para Apple Music, donde ha reflexionado sobre su evolución personal desde que decidió dejar el alcohol. «La sobriedad es como mi Dios. La necesito, vivo para ella. Es decir, ha cambiado mi vida por completo«, aseguró.

La intérprete de 'Flowers' se sinceró sobre el proceso que la llevó a tomar esta decisión. Si bien anteriormente, específicamente en 2020, explicó que no era «una persona moderada» y que por eso necesitaba dejar de beber por completo, no ha sido hasta ahora que ha decidido abrirse sobre una de las etapas más oscuras de su vida. «Sé que necesitaba caer una vez más. Y simplemente tenía que hacerlo. Simplemente nunca habría sucedido, nunca habría estado aquí sentada«, mencionó al hablar sobre su recaída en pandemia. »Todo eso me llevó a escribir Flowers, que fue como la llave que abrió la cerradura de toda sanación. Me sanó muchísimo«, confesó.

A pesar de estar orgullosa de lo que ha podido conseguir a nivel personal, la cantante insiste en que su elección no es una fórmula universal. «No creo que todos tengan que estar sobrios, cada uno debe hacer lo que le convenga», sentencia y hace hincapié en que su problema no es la bebida en sí, sino las decisiones que tomaba bajo los efectos del alcohol: «Simplemente he querido despertar el cien por cien, siempre», enfatizó.

Además de la sobriedad, la intérprete de 'Party in the USA' rompió su silencio sobre un problema de salud que vivió en directo durante el especial de Año Nuevo 2023. «Tuve una emergencia médica. Se me rompió un quiste ovárico. No sabíamos exactamente qué estaba pasando», reveló y añadió que la situación «fue bastante traumática porque fue extremadamente doloroso y aun así hice el concierto. Pero fue muy, muy duro para mí». Dicho episodio fue un punto de inflexión en su vida y, según contó la propia artista, llegó incluso a plantearse abandonar la música.

Además del quiste ovárico, Miley padece de un edema de Reinke, una condición que afecta sus cuerdas vocales y que, sumada a un pólipo, ha marcado su forma de cantar. «Tengo este pólipo muy grande en mi cuerda vocal, que me ha dado gran parte del tono y la textura que me ha convertido en quien soy, pero es extremadamente difícil cantar así, porque es como correr un maratón con pesas en los tobillos«, explicó.

Estos dos baches de salud, marcaron un antes y un después en la vida de la cantante, lo que la llevó a decidir no volver a salir de gira. «Es muy alto el estrés... trabajar desde adentro para afuera, aunque tengo ciertos protocolos que me mantienen... sobria. Eso es muy importante para mí. Parte de eso es mantenerme mental, física, espiritual y emocionalmente bien, y quiero hacer hincapié en el físico debido a lo agotador que es una actuación física en vivo», manifestó.

El próximo 30 de mayo, Cyrus estrenará su nuevo álbum 'Something Beautiful', un disco con el que espera conectar con su público de una forma distinta. «Quiero que el público se una a mí, que no sean meros espectadores, sino que sean una estrella de la película junto a mí», finalizó.

