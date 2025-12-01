Brutal asesinato: Hallan el cadáver de la influencer Stefanie Pieper en una maleta abandonada

El mundo de las redes sociales se ha vuelto a teñir de luto este domingo después de anunciarse la brutal muerte de la influencer australiana Stefanie Pieper, de 31, que había desaparecido el pasado domingo 23 de noviembre. La joven fue asesina da y ... su cuerpo escondido en una maleta enterrada en un bosque de Eslovenia.

Tal y como informa el diario austriaco 'Kronen Zeitung', el cadáver fue descubierto después de que su exnovio Patrik M., un portero de discoteca de origen esloveno de la misma edad que Pieper y con quien había mantenido una relación intermitente, confesara el asesinato. Al parecer, el joven estranguló a su expareja y posteriormente la escondió en el interior de una maleta y la dejó en el citado paraje natural. Tras su confesión, M. dirigió a los detectives hasta el sitio donde ocultó sus restos.

Stefanie, muy conocida en redes sociales, era famosa por sus consejos sobre moda, belleza y maquillaje. La última vez que se la vio con vida fue la madrugada del domingo cuando volvió a su casa en Graz, la capital de Estiria, tras una fiesta prenavideña. La joven compartió taxi con una amiga, que la dejó en su portal antes de seguir el camino hasta su vivienda. Fueron sus familiares los que dieron la voz de alarma después de que no se presentase a una sesión fotográfica al día siguiente ni respondiese a las llamadas y mensajes.

La influencer Stefanie Pieper RR. SS.

La policía, al entrar en su apartamento, encontró rastros de sangre en el marco de una puerta y a su perro -un golden retriever llamado Marlow- solo y más tarde recuperó su teléfono tirado en unos arbustos cercanos. Los vecinos afirmaron haber escuchado «ruidos fuertes» tras una violenta discusión proveniente de su residencia el día en que desapareció, alrededor de las 8 de la mañana. Los investigadores descubrieron los últimos mensajes de WhatsApp de Stefanie enviados a un amigo que advertían de una «figura oscura» que vio después de regresar de pasear a su perro. Además, analizaron las cámaras de seguridad a través de las cuales se descubrió que ese día el hombre había cruzado en coche la frontera con Eslovenia y más tarde regresó a Austria. A su vuelta, intentó prender fuego a su Volkswagen Golf para borrar las pruebas.

Por el momento, Patrik M. ha sido trasladado de vuelta a Austria, y tanto su hermano como su padrastro han sido detenidos y enviados a la cárcel de Graz-Jakomini mientras se amplía la investigación.