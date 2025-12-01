Suscribete a
La Aemet avisa de fuertes lluvias y nieve tras la llegada de un frente frío

Brutal asesinato: Hallan el cadáver de la influencer Stefanie Pieper en una maleta abandonada

La joven, de 31 años, ha sido asesinada a manos de su exnovio, un portero de discoteca de la misma edad con quien había mantenido una relación intermitente

Muere en extrañas circunstancias la influencer Bárbara Jankavski, conocida como la 'Barbie humana', a los 31 años

La influencer Stefanie Pieper
Rocío F. de Buján

Rocío F. de Buján

El mundo de las redes sociales se ha vuelto a teñir de luto este domingo después de anunciarse la brutal muerte de la influencer australiana Stefanie Pieper, de 31, que había desaparecido el pasado domingo 23 de noviembre. La joven fue asesina da y ... su cuerpo escondido en una maleta enterrada en un bosque de Eslovenia.

