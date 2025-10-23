Marta Pombo estalla en defensa de su hermana: «Que la dejen tranquila. Está embarazada y con Vega tuvo un susto por estrés»

Fue a principios de esta semana cuando Laura Escanes acudió como invitada a 'Al cielo con ella', conducido por Henar Álvarez. Durante el programa, la comunicadora le preguntó a la influencer si le gustaba leer, ante lo que la catalana no pudo evitar ... una sonora carcajada. Todo en relación a una de las últimas polémicas de María Pombo en la que la joven confesó que no le gustaba leer.

Ante esta viral reacción, Pombo utilizó su perfil en redes sociales para responder al ataque. «Si el chiste se ríe de alguien, no es gracioso […] No se humilla a nadie para hacer reír a los demás», escribió entonces junto al hashtag: #StopBullying.

«Me parece un poco triste y absurdo tener que aclarar esto porque es un clip, que salió antes como promo, y no leí ningún comentario hasta que ella decidió publicar unas stories con indirectas insinuando que mi respuesta era bullying», comenzó explicando Escanes tras el revuelo generado. «Quiera o no quiera, a raíz de sus declaraciones sobre la lectura se ha generado un debate y creo que es algo que ya nos van a preguntar a todos. Y me parece bien porque así reflexionamos», añadió.

«Yo creo que reírme de esa pregunta en un programa, que por cierto, es de humor, es simplemente ser consciente de que esa pregunta puede dar titulares. Pero mi respuesta no da titulares, no me pongo en contra de nadie, solo hablo de si leo o no leo. Para mí el humor siempre ha sido una herramienta. Cuando me han criticado, he sido la primera en hacer bromas sobre mí misma. Lo que pasa es que para mí, insinuar que lo que he hecho es bullying no me parece bonito, la verdad», sentenció.

Ahora, ha sido la hermana de María, Marta Pombo la que se ha pronunciado sobre la polémica. Lo ha hecho durante el evento celebrado anoche por la firma de joyería RABAT Magnificent. «Me da mucha pena mi hermana María, entra en polémicas solo por ser quién es y lo de Laura Escanes me ha dado muchísima pena porque mezclar el bullying con una polémica ya pasada no tiene sentido», ha comenzado diciendo. «Mi hermana necesita un descanso. Está embarazada de siete meses, con Vega ya tuvo un susto por estrés, tiene una enfermedad degenerativa, que cada brote afecta y no hay vuelta atrás. Por favor, que la dejen tranquila», ha añadido.

«Ella no se ha metido en nada, no paran de meterla en cosas. El nombre de María Pombo genera muchísima controversia, muchísima visibilidad. Que dejen de aprovecharse de eso. No es justo y llega a ser muchas veces acoso, se hace viral porque es una persona muy importante, a la que la gente le admira mucho», ha continuado sin poder evitar emocionarse.