El zasca de Lara Dibildos a María José Suárez para defender a Escassi: «Si lo pones a caer de un burro no lo tienes de amigo, por supuesto»

«Es un hombre que no tiene escrúpulos»; «Es la relación en la que más he sufrido»; «Hay cosas en la relación que pueden ser denunciables, como el mostrar vídeos íntimos de tu pareja a otras parejas»; «No le tengo miedo pero no lo quiero tener de enemigo. A las buenas es muy bueno, pero a las malas... no le quiero tener de enemigo». El pasado 11 de julio María José Suárez estuvo en '¡De Viernes!' (Telecinco) y dejó declaraciones tan chocantes como estas, algo ante lo que ya se están generando reacciones.

Uno de los reporteros de 'TardeAR' (Telecinco) ha podido ver a Álvaro Muñoz Escassi, sobre el que la ex Miss España ha hecho estas declaraciones, y le ha preguntado al respecto. «Se le veía serio y no ha querido responder, ha echado balones fuera», ha comentado el presentador, Frank Blanco, y algunos de los tertulianos de la tarde.

La que no se ha cortado a la hora de tratar sobre el tema ha sido Lara Dibildos. La hija de Laura Valenzuela se ha mojado al valorar los comentarios que hizo la que fuera Miss España. Si bien ha tratado de primeras de dejar claro que estaba «en plató porque se había cerrado antes de esta historia», su intención «no es ser defensora de Álvaro, que él «ya es mayorcito y no necesita quien lo defienda, que no está en 'Supervivientes'».

Sobre lo que ha dicho en relación a María José Suárez, Dibildos ha referido que «si vas a un programa a poner a alguien a caer de un burro, igual es imposible ya tenerlo como amigo y desde luego no es muy lógico si realmente le temes, ¿no?». También ha sentenciado sobre las acusaciones veladas hacia el jinete y es en esto que se ha mostrado más tajante: «Para hablar de ciertas cosas debes ir al juzgado, y no tratarlas con tanta frivolidad, porque ni siquiera ha entrado a explicar qué actitudes a las que se refiere al decir que podrían ser denunciables. Lo dejas sobrevolando en el aire y Álvaro tiene un hijo. Todos tenemos un hijo. No se. Son cosas tremendas, espantosas».

Lara Dibildos se ha mostrado especialmente molesta por lo que le toca. «Por mi hijo, que ella ha tenido una relación con Álvaro pero yo tengo un hijo y eso sí que te hace conocer a la persona. Yo he estado a su lado en las buenas, en las regulares y en las malas, así que no entiendo tampoco que diga que yo no lo he conocido lo suficiente», ha terminado diciendo.