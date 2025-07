Loly Álvarez: «A Yurena siempre le ha funcionado el ir de víctima»

La cantante Loly Álvarez alcanzó la fama tras reivindicar públicamente su voz en 'No cambie', en el tema que catapultó a Yurena -entonces Tamara- a la fama. La granadina aseguraba que la hija de Margarita Seisdedos hacía playback sobre su voz y que, por tanto, el éxito le correspondía a ella. Sin embargo, un año más tarde, en 2002, volvió a aparecer en la pequeña pantalla, concretamente en 'Crónicas Marcianas' -programa en el que protagonizó grandes momentos junto a otros personajes de la época como Tony Genil, Paco Porras, Leonardo Dantés y Arlequín.

Durante todos estos años, Loly Álvarez ha tenido una presencia intermitente en los platós de televisión. Incluso participó como uno de las concursantes estrella en la edición de 2019 'Supervivientes', donde coincidió con Isabel Pantoja. Sin embargo, su efímera participación terminó cuando, a los 12 días regresó a España como primera expulsada de la edición. Ahora, su nombre vuelve a estar de actualidad con el inminente estreno en Netflix de 'Superestar', la serie de Nacho Vigalondo producida por los Javis (Javier Calvo y Javier Ambrossi) sobre las luces y sombras del famosos fenómeno de los 2000 denominado 'Tamarismo'. Un universo en el que todos participantes que formaron parte de ese 'circo mediático' fueron tildados de 'frikis' y durante años protagonizaron los platós de programa de éxito como 'Crónicas Marcianas', 'Mamma Mía' y 'Tómbola'.

¿Está emocionada con el estreno de la serie?

Estoy súper contenta. No podían hacer esa serie nadie que no fueran Los Javis. Yo ya lo vaticiné hace años. Estaba deseando que se estrenase y les llamaba para ver cuándo era por fin el día. Estoy encantadísima. Es la forma de darnos nuestro sitio en la historia de la televisión y que en aquella época no supieron valorar.

¿Cómo se enteró de que iban a grabar una serie sobre su historia?

Cuando Los Javis me llamaron para contarme su proyecto me hizo mucha ilusión porque ha sido una parte de la historia de la televisión que ha sido muy machacada, porque cuando pasó el 'boom' empezaron a ponernos calificativos como 'frikis' y eso no lo soporto. Ellos vienen a reivindicar nuestro sitio en la historia de la televisión y es justo porque nos dejábamos la piel cada vez que íbamos a un plató. Dábamos más de lo que nos pedía, éramos puro show. Nosotros hacíamos reír y eso es lo más maravilloso que puede tener una artista.

¿Le gusta que la actriz Natalia Molina sea la que le interprete en la serie?

Es el mayor honor y la mayor locura que he podido tener. Ella es mi actriz española favorita. La verdad que a raíz de esto tengo buena relación con ella. Es una tía encantadora, buena gente. Me dijo que era un honor interpretarme, que lo iba a hacer lo mejor posible. Y de hecho así ha sido. O sea, la tía es una profesional impresionante y por algo es la mejor.

¿Cuál es su relación con Yurena -anteriormente Tamara-?

Yurena y yo nunca hemos sido amigas. Antes de la polémica por la canción no la conocía de nada. Yo conocía a Leonardo Dantés, que era el compositor de mis canciones. Yo elegí 'No cambie' y lo que no me esperaba es que este tío me iba a traicionar con la canción con Yurena. Fue cuando yo salía decir que esa canción ya estaba grabada, que no era suya. Fue en ese momento cuando se lio todo y me deberían estar agradecidos, porque sino hubiese pasado sin pena ni gloria.

¿Se arrepiente de sus años en televisión?

No me quejo. Lo volvería a hacer. Porque el fin de cualquier artista es ser famoso y lo mío fue un fenómeno social. Pero la verdad que todo fue una locura y duró muchísimo tiempo porque yo sigo en el candelero y ya han pasado 27 años. Aunque si volviese para atrás haría las cosas de otra manera, pero no me arrepiento para nada. Me quedo con el cariño y el respeto del público, que a mí me adoran.

¿Cómo recuerda aquellos años?

Podíamos llegar a facturar en una semana 4 o 5 millones de pesetas. En el programa en el que aparecía con las vendas tras mis operaciones estéticas me llegaron a pagar 8 millones de pesetas. Y después estaban los bolos. En toda mi vida habré hecho mil y pico fácil.

¿En qué ha gastado el dinero?

En mi chalet de Toledo y en vivir durante 25 años. Yo no he despilfarrado nunca ni un duro. También tengo una casa en la costa.

¿Qué fue lo pero de aquella época?

La parte mala del boom fue cuando a la televisión se 'le fue un poco la pinza'. Yo recuerdo cuando nos empezaron a llamar 'basura' en el programa de Terelu Campos. Ese tipo de cosas no las olvido. Creo que el tiempo es el mejor juez que existe y cuando veo a Carmen Borrego hacer todas esas fecadas en televisión pues me parece una friki total. El dicho que dice: 'No escupas para arriba que te cae encima', muchos se han tenido que comer eso.

¿Cómo es su vida actualmente?

Yo he seguido con mi trayectoria artística y me ha ido muy bien. A día de hoy sigo haciendo actuaciones, estoy grabando un nuevo disco, tengo proyectos para televisión... me siento una afortunada. Llevo viviendo del mundo del espectáculo desde los 19 años, aunque me hice famosa con 27.

'Superestar' la ha vuelto a situar en el foco mediático...

La verdad es que hay un expectación que yo no había visto en muchísimo tiempo. Sobre todo entre la gente joven. Me están llamando para inauguraciones, para hacer pregones en fiestas... la verdad que sí estoy notando el subidón. Esto va a ser bueno para nosotros.

¿Contaron con usted para la realización de la serie?

Vino a mi casa una chica hace unos dos años. Estuvo conmigo una mañana entera, quería ver todas las fotos que tenía y que le contase mi versión de la historia desde el principio al fin. Me imagino que hicieron lo mismo con todos los demás para conocer el contexto de lo que pasó. Yo le conté a absolutamente todo y demostrando todo lo del 'No Cambié', con el sello discográfico verificado. Todo lo que es mi historia. Me imagino que los demás habrán contado la suya, a su manera.

¿Qué opina sobre cómo está Yunera actualmente?

A ella le ha funcionado siempre muy bien ir de víctima. Porque ahora reivindica que a la madre la explotaban y la utilizaban en los platós cuando en verdad la madre iba, hacía su papel y ella llevaba a la madre porque le interesaba, porque en vez de cobrar a ella, cobraban las dos. O sea, es que a mí me llegó a poner Javier Sardá un cheque en blanco para que fuera mi madre a Crónicas y yo dije que mi madre no pertenecía a este circo. Y a la madre de Toni también se lo ofrecieron. Yo he mantenido a mi familia al margen. Si yo lo he hecho, lo podría haber hecho ella. Ella hacerse la víctima siempre le ha ido muy bien, diciendo que todos la habían atacado.