Lara Álvarez se sincera sobre su relación con sus exparejas: «Cuando tienes sentimientos y emociones, lo de ser amigos...»

El presente más próximo de la presentadora Lara Álvarez está marcado por su regreso a la televisión después de su inesperada salida de Mediaset tras ocho años siendo uno de sus rostros más populares. En todo este tiempo, que ha dedicado a tomarse un descanso en su carrera profesional antes de su nueva aventura, Álvarez no ha estado desaparecida del foco mediático y en cada evento público al que asistía ha tratado de responder y aclarar el estado de su vida privada con total normalidad. Vinculada desde que comenzase su andadura en la fama a comentadas relaciones sentimentales, si tiene o no pareja ahora viene siendo su rumoreada incógnita.

Después de ser vista paseando de la mano con el televisivo Antonio Texeira, la última vez que Lara habló con los medios lo tenía claro. Está soltera pero «No estoy cerrada al amor, estoy siempre abierta y deseando a que llegue el de verdad», decía a los micrófonos el pasado agosto en un evento deportivo. Aunque cree mucho en el amor, afirma no encontrarse en su búsqueda porque para ella es algo que llega en el momento adecuado. Hasta el momento, Lara volvió a pasar a la discreción y en su última aparición pública ha vuelto a sincerarse sobre el tema por excelencia.

La periodista fue ayer una de las invitadas del programa de Marc Giró 'Late Xou' con motivo del próximo estreno del nuevo formato que presenta en TVE, 'La Conexión', y que significa su regreso a la pequeña pantalla tras su salida de Telecinco. Entre bromas y con gran confianza, Giró mostraba a Lara las primeras imágenes del concurso cultural que prepara la cadena y enseguida la entrevistada se abría hablando como nunca antes de su vida sentimental, desvelando incluso su postura desconocida de la relación que mantiene con sus exparejas.

Amores de instituto

A raíz de sacar Marc una carpeta de colegio forrada con imágenes de famosos que han gustado a su «compañera» en algún momento de su vida, el presentador era claro con ella. «Has acabado conociendo a algunos de los ídolos que forraban tu carpeta en el instituto», le decía logrando que ella confirmase que así se trataba. Entre las caras que aparecían en la carpeta se encontraba la del actor Brad Pitt, el único a quien todavía no había tenido ocasión de conocer. «Desde aquí te invito a que tú y yo, ya sabes... Contigo sí que me como los guisantes con arroz», bromeaba Lara sobre que con el actor estaría dispuesta a comer una comida que no le gusta.

El siguiente rostro a tratar fue uno de los invitados anteriores del programa a quien Álvarez señaló voluntariamente. Con Andrés Velencoso recordó Giró que la presentadora tuvo tiempo atrás un «tejemaneje», pero nada más lejos de la realidad. «Fuimos buenos amigos, la verdad. Me alegro un montón que le está yendo muy bien. Se lo merece, es un currante», ha reconocido Lara antes de que se abriese acerca de si con todas sus parejas mantiene también una buena relación.

Rupturas y nuevas ilusiones

«Yo acabo. Es decir, ni bien ni mal, acabo. Es algo sano. Especialmente en los primeros momentos porque cuando tienes sentimientos y emociones, lo de ser amigos pues no. Vamos a dejarnos un espacio, seguir la vida cada uno y luego ya pues seguirá...», se ha sincerado la televisiva dejando claro que ya no tiene contacto alguno con sus exparejas. Ahora la presentadora es clara sobre quién quiere que ocupe su corazón por el momento libre o no. «Si no suma que ni se acerque. Yo tengo 38 años, estoy en un momento de mi vida muy contenta, equilibrada, satisfecha. Tengo el amor de mi familia, de mis perros, soy una loca de mi trabajo, entonces no es que llegues a no restar, es que realmente si no sumas, ya estoy muy contenta con mi vida», terminaba para despedirse tras posicionar en un top los placeres de su vida. «Comer, dormir y sexo. Cuesta mucho lo de la pareja ahora, está la cosa muy mal», dijo.