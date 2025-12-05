Kim Cattrall, la Samantha de 'Sexo en Nueva York', se casa por cuarta vez sin nadie del reparto entre sus invitados

Durante años, Kim Cattrall encarnó a la lenguaraz y desinhibida Samantha en 'Sexo en Nueva York' y resulta que ahora, a sus 64 años, se ha casado en Londres con el ingeniero de sonido Russell Thomas, diez años menor que ella. A ... la sorprendente e inesperada boda no han asistido ni Sarah Jessica Parker ni el resto del elenco de la mítica serie.

Kim Cattrall ha cumplido el deseo de celebrar una boda secreta para consolidar su relación con Russell Thomas, a quien una vez definió como «el hombre definitivo». A pesar del secretismo, sí han trascendido algunos detalles, como su vestido de novia o los invitados, entre los que no estaban sus compañeras de reparto.

Por supuesto, por allí no apareció Sarah Jessica Parker, pues se lleva a matar y hasta mantuvieron recientemente un litigio público. Pero tampoco aparecieron ni Cynthia Nixon ni Kristin Davis, con las que también compartió años de rodaje en la serie de Nueva York.

La diferencia entre realidad y ficción

Esta vez se ha vuelto a cumplir aquello tan tozudo de que una cosa es lo que ocurre en la pantalla y otra es lo que sucede fuera de ella. La diferencia entre ficción y realidad. Si en 'Sexo en Nueva York', la explosiva Samantha Jones era una mujer que huía de cualquier compromiso y quien solo buscaba compañías esporádicas y casuales, en la vida real ocurre todo lo contrario. Porque esta es la cuarta boda de Kim Cattrall, quien decididamente sí cree en el amor y en el matrimonio.

La ceremonia y la posterior celebración se han desarrollado muy lejos de Hollywood y apenas han asistido 12 personas

Sin embargo, esta vez ha querido una boda sin bombo ni alharacas. La ceremonia y la posterior celebración se han desarrollado muy lejos de Hollywood, más concretamente en la capital de Inglaterra, y apenas han asistido 12 personas, elegidas escrupulosamente por la actriz.

Un vestido de Dior

'Daily Mail' ha aclarado que la pareja intercambió sus votos el jueves, 4 de diciembre, rodeados de una docena de íntimos. Y también se conocen detalles del vestido nupcial. Según el periódico británico, Kim Cattrall eligió un vestido de Dior color champán diseñado por Patricia Field, la aclamada diseñadora de vestuario de 'Sexo en Nueva York'. El único guiño que ha realizado a la popular serie que protagonizó durante años junto a Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis.

Días antes, la actriz y su entonces prometido hicieron su última aparición pública pasando por la alfombra roja de los Premios de Moda 2025 en el Royal Hall de Londres, pero allí no dieron no una sola pista sobre el inminente, y ahora consumado, paso por el altar. En la misma ciudad.

Fue en 2021 cuando se destaparon todas las desavenencias entre el reparto de ‹Sexo en Nueva York'. Cuando la serie regresó a la pequeña pantalla, todos se quedaron de piedra al ver que Kim Cattrall no formara parte del reparto. Aquí se supo todo. La propia Cattrall calificó como «tóxicas» a sus compañeras y Sarah Jessica Parker lo resolvió todo diciendo que «Samantha no está porque no forma parte de esta historia que vamos a contar». De nuevo, la realidad es bien diferente a la ficción.