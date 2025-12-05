Suscribete a
Muere Alfonso Ussía, maestro del columnismo español

Kim Cattrall, la Samantha de 'Sexo en Nueva York', se casa por cuarta vez sin nadie del reparto entre sus invitados

A sus 64 años, pasó por al altar de la mano del ingeniero de sonido Russell Thomas, diez años menor que ella

La boda se celebró en Londres y no acudieron ni su odiada Sarah Jessica Parker ni el resto del elenco

Kim Cattrall a unos reporteros del corazón: «Buscaos un trabajo respetable»

Kim Cattrall y Rhomas Russell, en su última aparición pública antes de casarse.
Kim Cattrall y Rhomas Russell, en su última aparición pública antes de casarse. GTRES

A.B. Buendía

Durante años, Kim Cattrall encarnó a la lenguaraz y desinhibida Samantha en 'Sexo en Nueva York' y resulta que ahora, a sus 64 años, se ha casado en Londres con el ingeniero de sonido Russell Thomas, diez años menor que ella. A ... la sorprendente e inesperada boda no han asistido ni Sarah Jessica Parker ni el resto del elenco de la mítica serie.

