Johnny Cash demanda a Coca-Cola invocando la 'ley Elvis'

Los herederos del icono del country quieren evitar que se use una imitación de su voz en un anuncio

La empresa que posee los derechos de Elvis Presley prohíbe las bodas con imitadores en Las Vegas

Johnny Cash, en su famosa foto tomada durante su concierto en la cárcel de San Quintín
Nacho Serrano

Desconocemos si a Johnny Cash le gustaba la Coca-Cola, si la bebía sola o con bourbon, pero en cualquier caso, el gigante de los refrescos ha sido demandado por sus herederos veintidós años después de su muerte por contratar «ilegalmente» a un 'artista ... tributo' para imitar su voz en un anuncio que se emite en la televisión estadounidense.

