Joana Sanz y Dani Alves dan la bienvenida a su primer hijo en común
GTRES
Marina Ortiz Cortés

¡Ya está aquí! El primer hijo de Dani Alves con Joana Sanz ya ha nacido, tal y como ha publicado 'Vanitatis' en primicia, una niña que ha llegado para llenar a la familia de ilusión. Se trata de su primer bebé en común, ... aunque el futbolista tiene otros dos de parejas anteriores, y todo están bien, por lo que ya se encuentran en casa con el pequeño. Con esta buena noticia afianzan su relación tras la crisis que atravesaron por la denuncia contra el exfutbolista.

