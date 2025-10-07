Joana Sanz y Dani Alves dan la bienvenida a su primer hijo en común

¡Ya está aquí! El primer hijo de Dani Alves con Joana Sanz ya ha nacido, tal y como ha publicado 'Vanitatis' en primicia, una niña que ha llegado para llenar a la familia de ilusión. Se trata de su primer bebé en común, ... aunque el futbolista tiene otros dos de parejas anteriores, y todo están bien, por lo que ya se encuentran en casa con el pequeño. Con esta buena noticia afianzan su relación tras la crisis que atravesaron por la denuncia contra el exfutbolista.

Joana daba a luz en la ciudad de Barcelona, según revela la publicación, aunque ya están asentados en su hogar de Esplugues de Llobregat, donde están recibiendo las visitas de amigos y familiares. Ninguno de los dos se ha pronunciado en las redes sociales. Hace solo tres días, Joana compartía unas fotos en su Instagram en donde todavía lucía su barriguita de embarazada. «La felicidad que ilumina», escribía.

Este martes una imagen compartía en sus historias mostraba un precioso ramo de flores blancas y rosas entre las que había orquídeas, rosas y lirio de la paz. Todas ellas muy típicas para este tipo de situaciones puesto que simbolizan la paz, la armonía, el amor y la esperanza, así como con la buena fortuna y la prosperidad.

La última publicación de Dani Alves, en cambio, es de hace una semana y está llena de citas de la Biblia, ya que la fe se ha convertido en un punto central de su vida desde el pasado año.

La modelo pasó momentos muy duros para quedarse embarazada, tal y como ella misma contó al anunciar su embarazo. «Aquí está, sana y creciendo»

Fue en diciembre de 2022 cuando una joven acusó al futbolista de una supuesta agresión sexual en la discoteca Sutton de Barcelona y ello le costó una sentencia de 4 años y 6 meses de prisión, que en marzo de este mismo año fue revocada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. «Siempre creí en su inocencia y por eso siempre he permanecido a su lado», aseguraba su esposa en '¡Hola!'.

Su relación

Joana Sanz y Dani Alves comenzaron su romance en 2017 y solo dos años después se casaron en una ceremonia celebrada en Formentera en 2017. La modelo de Tenerife comenzaba a ser conocida en las pasarelas, mientras que él se encontraba en lo más alto de su carrera en el F.C. Barcelona.