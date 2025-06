Los influencers se enriquecen con el juicio de Sean 'Diddy' Combs: «Ha sido una locura»

Sorprendente pero cierto. Los medios tradicionales están compitiendo con los influencers a la hora de retrasmitir el juicio de Sean «Diddy» Combs (55 años), que se celebra en el tribunal federal del sur de Manhattan. El magnate del hip-hop se sienta desde mayo en el banquillo acusado de agresión sexual y de liderar una red de prostitución.

Al igual que el resto de prensa, los creadores de contenido entrar en la sala para luego comentar lo que han vivido durante el juicio. Y es que los asistentes solo pueden entrar a la sala con un libreta y bolígrafo. Las cámaras, teléfonos, grabadoras, ordenadores y demás dispositivos electrónicos están prohibidos en todo el edificio.

Hasta el momento, ningún periodista o influencer ha podido conseguir una fotografía de Combs, que cada día que acude al tribunal entra y sale por un acceso privado. Las únicas imágenes que salen del edificio son las realizadas por retratistas a carboncillo y tiza.

Una de las imágenes difundidas del juicio de Sean 'Diddy' Combs reuters

Los que sí han sido fotografiados han sido algunos miembros de su familia que acuden regularmente al tribunal y, de forma puntual, testigos como Kid Cudi, el rapero que testificó en su contra durante el juicio, o la expareja de Combs, la cantante y modelo Casandra «Cassie» Ventura, principal testigo. La presencia de Kanye West, que llegó la semana pasada a arropar a su amigo, supuso un momento álgido para las decenas de cámaras que esperaban pacientes frente al tribunal en busca de algo jugoso.

«Soy capaz de analizar los pequeños detalles del caso que el resto de las personas pasan por alto porque únicamente se centran en la agenda principal del día», explica Emilie Hagen, a la agencia de noticias AFP. Ella, como muchos de sus compañeros, comparte su visión del caso a través de sus cuentas en Instagram, TikTok y Substack. Su forma de narrar el juicio suscitó tanto interés entre los usuarios de la red social que aumentó su ejército de seguidores 10.500 más en tan solo dos días, hasta llegar a los 40.500. Incluso ha recibido donaciones por parte de algunos de ellos, lo que le ha permitido contratar una asistente para la edición de sus vídeos. «Ha sido una locura», reconoce. «Definitivamente ha cambiado mi vida», asegura.

Testimonios

Por los asistentes que cada mañana hacen cola para asistir al juicio, se sabe que el magnate musical ha mantenido en todo momento una actitud atenta y relajada en la sala. Aunque de vez en cuando se le veía negando con la cabeza y pasando notas rápidamente a sus abogados. El pasado 5 de junio, el juez Arun Subramanian advirtió que podría expulsarle de la sala por supuestamente hacer gestos con la cara a algunos de los miembros del jurado.

Esta no es la primera vez para Donat Ricketts, un influencer de 32 años de Los Ángeles, que ya ha estado presente en otros juicios mediáticos como el de Tory Lanez o A$AP Rocky, pareja de Rihanna, en California. Aseguró a AFP que ganaba entre 8.000 y 10.000 dólares al mes gracias a ingresos publicitarios de YouTube (donde tiene 21.000 suscriptores) y a donaciones de los fans. «Es la primera vez que viajo a otro estado para cubrir un caso», reconoce. «Me siento como de vacaciones, pero además estoy pudiendo trabajar y ganar dinero». Opina que este caso es un «punto de inflexión en el que los grandes medios de comunicación saben que los 'periodistas independientes' son una fuerza a tener en cuenta», a pesar de que él, diferencia de Hagen, no estudió periodismo.

Nuevas maneras de informarse

Y es que según un estudio realizado por Pew Research Center en 2024, uno de cada cinco estadounidenses se informa a través de influencers en las redes sociales. En el caso de los menores de 30 años, el porcentaje se dispara al 37 por ciento. «Tienen mucho miedo a perder su clientela o su audiencia. Y con esa lógica, la de que hay que crear contenidos constantemente, el ciclo de noticias es una fuente de material muy atractiva», opina el profesor de comunicación política y periodismo de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, Reece Peck, en relación a la nueva 'lucha' entre medios de comunicación tradicionales y redes sociales. Y el juicio de Combs reúne todos los elementos de una buena historia: «Sexo, violencia y celebridad». «No se puede pedir más», asegura.

Las últimas informaciones sobre el juicio de Sean 'Diddy' Combs por tráfico sexual aseguran que el magnate musical no testificará. Tal y como ha confirmado esta semana la revista 'People', su defensa evita exponerlo al contrainterrogatorio en el que enfrenta cargos federales por tráfico sexual. una decisión que podría influir en la percepción del jurado. Según el medio, la defensa aún no ha desplegado todos sus argumentos, pero la decisión de que Combs no suba al estrado ya es definitiva.