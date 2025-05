Los increíbles abdominales de Jennifer Lopez a sus 55 años causan sensación: «Matadora»

Ya se sabe cómo ha superado Jennifer Lopez su mediática separación de Ben Affleck: machacándose en el gimnasio como si no hubiera un mañana. Así lo ha demostrado ella misma en su cuenta de Instagram, donde ha publicado un carrusel de fotos en los que muestra unos increíbles abdominales a sus 55 años. Naturalmente, las fotos se han hecho virales de inmediato y han suscitado todo tipo de comentarios, de «matadora» para arriba.

La cantante acudió a sus redes sociales para presumir de físico vía abdominales. Se situó frente a un espejo, se puso una sudadera corta gris y unos leggings de 120 euros, sacó su móvil, dibujó una estudiada pose y lanzó al mundo un par de imágenes que no dejaron indiferente a nadie.

Jennifer Lopez completó su look casual -aunque este último adjetivo es un poco exagerado cuando de ella se habla- con unas deportivas blancas y, en un guiño a sus raíces del Bronx, Nueva York, con una gorra verde de los Yankees calada sobre su cabello castaño con mechas. La ex de Ben Affleck complementó su deportivo outfit con unas gafas de sol de aviador extragrandes y unos grandes pendientes plateados. Porque una es diva hasta cuando se mete en el gimnasio.

Para brillar mañana

«Haz ejercicio hoy para brillar mañana», escribió la artista en el pie de foto, añadiendo un emoji de brillo y otro de unos bíceps para dejar claro de dónde proceden unos abdominales como los que mostraba. El secreto no es otro que un arduo trabajo en el gimnasio. Nada de soluciones mágicas, desde luego, sino trabajo duro.

Los seguidores de la artista no se podían creer que Jennifer Lopez mostrara semejante tableta en su abdomen y la sección de comentarios se llenó de mensajes de admiración para exponer lo que saltaba a la vista en las fotos: «Se ve increíble, especialmente a los 55 años. Mi chica vampiro», decía un usuario. «Inspiración para entrenar toda la vida», publicaba otro. «Matadora», añadía uno más. Y de ahí hacia arriba, mensajes subidos de todo incluidos.

Jennifer Lopez publicó sus fotos justo después de la Met Gala de 2025, cuya ausencia trajo decepción y debate después del furor causado el pasado año, cuando ella fue copresidenta del acontecimiento junto a Zendaya, Bad Bunny, Chris Hemsworth y la editora jefe de 'Vogue', Anna Wintour.

Sudor como terapia

Antes de asistir a aquella Met Gala de 2024, Jennifer Lopez mostró su look durante una aparición en 'Good Morning America'. Preguntaron a Jennifer Lopez en ese momento «si podrías caminar con ese look», a lo que ella respondió: «Casi nunca. Los looks de la Met Gala no van de comodidad». Se trataba de un nada sencillo vestido de alta costura Schiaparelli de Daniel Roseberry.

El ornamentado diseño presentaba transparencias, un escote escultural y abundante pedrería y perlas que lo hacían brillar al reflejarse en los flashes de las cámaras. Fue confeccionado con más de 2,5 millones de cuentas y papel de plata, y su elaboración requirió más de 800 horas de bordado a mano. Completó su look con joyas de Tiffany & Co. que incluían una pulsera, pendientes y un gran collar adornado con un diamante de más de 20 quilates.

Nada que ver con el look presentado ahora, el de una mujer que sale del gimnasio con una brutal tableta por abdominales. Esta parece haber sido la terapia para sobreponerse de la mediática separación de Ben Affleck.