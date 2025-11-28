Una de las universidades más prestigiosas del mundo, Harvard Business School (Boston, Massachusetts) ha incorporado un estudio de caso sobre la Kings League -la liga de fútbol 7 creada en 2023 por el exfutbolista del FC Barcelona Gerard Piqué con reglas alternativas al ... fútbol tradicional y que combina el deporte con el entretenimiento de streamers y celebridades de internet- y ha contado con su fundador para dos de las sesiones académicas dentro del prestigioso curso 'Business of Entertainment, Media, and Sports'.

El deportista ejerció este pasado martes como profesor ante decenas de alumnos de estudiantes del MBA en Boston para analizar su modelo de negocio, desarrollo y posterior crecimiento, además de la estrategia de contenido. Una iniciativa organizada por la profesora Anita Elberse -experta en la industria del mundo del entretenimiento- y el investigador asociado David Moreno, con la que pretenden estudiar en profundidad el éxito de la Kings League como nuevo producto en las audiencias más jóvenes, justo cuando se cumple el tercer aniversario de la liga.

«Estamos encantados de recibir a Gerard de nuevo en Harvard Business School», afirmó durante la presentación la profesora Elberse. «Lo que él y su equipo en Kings League han logrado en sólo tres años es espectacular. Sin duda, está entre la élite de emprendedores que están redefiniendo la industria del deporte hoy», recalcó. Y es que desde su debut en España, la liga se ha expandido con rapidez por otros países como Brasil, Francia, Alemania, Italia, MENA y México, además de añadir ligas femeninas y con dos competiciones intercontinentales como Kings World Cup Clubs y Kings World Cup Nations.

Durante su intervención, Piqué analizó su modelo de negocio -que sigue creciendo con más de 2.000 millones de impresiones, 1.300 millones de visualizaciones y 2,5 millones de seguidores nuevos en redes- y explicó cómo fue el proceso de diseño del reglamento innovador, la evolución del producto y los planes de crecimiento internacional hasta lograr una expansión global. Además, compartió cuál es la hoja de ruta que sigue la organización para atraer y consolidar nuevas audiencias. Un ejemplo de innovación dentro del mercado deportivo y una referencia para analizar nuevos modelos de entretenimiento.

«Es un honor que la Kings League sea analizada por una institución tan respetada como Harvard Business School», afirmó Piqué durante su intervención. «Nuestro objetivo ha sido reinventar el fútbol para una nueva generación, y estamos increíblemente orgullosos de lo logrado en sólo tres años», señaló en relación a la conquista de millones de jóvenes en todo el mundo.