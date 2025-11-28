Suscribete a
ABC Premium

Victoria Eugenia, una reina incomprendida con un matrimonio infeliz

La serie Ena, basada en una novela homónima de Pilar Eyre y estrenada con gran éxito en TVE, rescata la figura de una reina a la que nadie quiso

Victoria Eugenia, la Reina española elegida por votación popular

Victoria Eugenia, una reina incomprendida con un matrimonio infeliz
abc

Álex Ander

El pasado lunes, Ena llegaba a la parrilla de La 1 de Televisión Española con una expectación acumulada de meses. Y la emisión del primer capítulo fue un gran éxito de audiencia. Un motivo de satisfacción para la periodista Pilar Eyre, autora de la ... novela homónima en que se basa la serie, y para el equipo que hizo posible el proyecto. «Lo más complicado ha sido el poco tiempo. El nivel de documentación es alto. No es lo mismo una serie de época que una serie histórica. Quienes piensan que el rigor documental es un lastre se equivocan: la Historia te cuenta cosas que superan muchas veces la imaginación más atrevida. Y hay que acercarse a ella con humildad y con respeto. A la Historia y a los personajes reales. Sin mediatizar. Mostrar para que sea el espectador quien decida qué pensar. No tú quién se lo diga», comenta Javier Olivares, creador de esta serie que indaga en la figura de Victoria Eugenia, la esposa de Alfonso XIII, una reina a la que nadie quiso. Empezando por su marido.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app