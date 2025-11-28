Victoria Eugenia, una reina incomprendida con un matrimonio infeliz

El pasado lunes, Ena llegaba a la parrilla de La 1 de Televisión Española con una expectación acumulada de meses. Y la emisión del primer capítulo fue un gran éxito de audiencia. Un motivo de satisfacción para la periodista Pilar Eyre, autora de la ... novela homónima en que se basa la serie, y para el equipo que hizo posible el proyecto. «Lo más complicado ha sido el poco tiempo. El nivel de documentación es alto. No es lo mismo una serie de época que una serie histórica. Quienes piensan que el rigor documental es un lastre se equivocan: la Historia te cuenta cosas que superan muchas veces la imaginación más atrevida. Y hay que acercarse a ella con humildad y con respeto. A la Historia y a los personajes reales. Sin mediatizar. Mostrar para que sea el espectador quien decida qué pensar. No tú quién se lo diga», comenta Javier Olivares, creador de esta serie que indaga en la figura de Victoria Eugenia, la esposa de Alfonso XIII, una reina a la que nadie quiso. Empezando por su marido.

La pareja se conoció en un baile de gala celebrado en Londres, hasta donde el monarca se desplazó en busca de novia. Victoria Eugenia, a la que en familia llaman Ena, hija del príncipe Enrique de Battenberg y de la princesa Beatriz, la menor de los retoños de la reina Victoria, se fijó rápidamente en el encanto del español, que no fue bendecido con el don de la belleza pero sí era gracioso y divertido. Y a su vez este, tras ser rechazado por la princesa Patricia de Connaught, prima hermana del rey de Inglaterra, escogió a aquella mujer de ojos grandes y azules y elevada estatura que al cabo de un tiempo abjuró del protestantismo para ser de nuevo bautizada en la fe de la religión católica. A esas alturas ya era vox populi que Victoria Eugenia era transmisora de la hemofilia, enfermedad que las mujeres transmiten y los varones padecen. De hecho, la reina regente María Cristina trató de disuadir a su hijo de casarse con la británica, pero él la ignoró. «El rey debió de pensar que si de una familia tan endogámica como la suya, donde se casaban los primos entre ellos, y los tíos con las sobrinas, como Fernando VII y la puta de su bisabuela, había nacido alguien tan perfecto como él, por jugar a la ruleta rusa con los genes no iba a pasar nada», apunta Marta Cibelina en su libro Los Borbones y el sexo.

Victoria Eugenia y Alfonso XIII abc

El 31 de mayo de 1906, Victoria Eugenia y él dieron el «sí, quiero» en el madrileño templo de Los Jerónimos. Al retorno de la comitiva al palacio, el anarquista Mateo Morral arrojó una bomba envuelta en un ramo de flores contra la carroza ocupada por los novios y más de veinte personas perdieron la vida. Aquel asunto amargó profundamente a Ena, una señora culta y solidaria que trajo a la corte española exquisitos modales y aires modernos que chocaban frontalmente con su tosco marido. «Fue ella la primera mujer que popularizó los trajes de baño con los que mostraba piernas y espaldas desnudas durante sus vacaciones en San Sebastián», añade Cibelina. «Escandalizó a muchos pacatos, pero creó tendencia, y gracias a ella muchas mujeres dejaron de sufrir neumonía tras salir del agua con aquellos burkas decimonónicos que al mojarse hundían a sus portadoras, provocando no pocos ahogamientos. Aunque a doña Virtudes, su suegra, el asunto de esas moderneces le preocupaba un poquito, al rey le daba igual».

Victoria Eugenia con Juan Carlos I d.r.

Pero dicen que Ena solo fue feliz durante las semanas que duró su luna de miel en La Granja. Muchos de sus súbditos comenzaron a acusarla de no esforzarse lo suficiente por adaptarse a la cultura española, criticando el hecho de que apenas hablara español y rechazara ciertas tradiciones patrias como las corridas de toros. Y su marido no dudó en culparla de la hemofilia que padecieron dos de sus cuatro hijos varones y con el tiempo la despreció por ello. Durante una larga temporada solo visitó sus habitaciones en el Palacio para acostarse con ella con la esperanza de tener un hijo sano, y como siempre fue un gran mujeriego y además decía que su mujer era frígida, no se cortó un pelo a la hora de engañarla con otras, cosa que muchos justificaban. Es más, sus biógrafos cuentan que tuvo varias amantes oficiales y tenía por lo menos cuatro hijos naturales, uno de ellos con la institutriz de los críos, a los dos años de casarse. El matrimonio llegaría a su fin algo después de que en abril de 1931 se proclamara la Segunda República y el rey partiera al exilio, dejando a su esposa sola y a cargo de sus cinco hijos (el sexto, Juan, estaba en la escuela de San Fernando estudiando la carrera naval). «Ellos formaban el núcleo de la dinastía exiliada y, curiosamente, solo a través de uno de los infantes (don Juan) estaba llamada a perpetuarse la Casa Real, que volvería a ocupar el trono de España cuarenta y cuatro años después», escribió al respecto Juan Balansó. «Los restantes hijos renunciaron a sus derechos sucesorios o murieron en circunstancias que aún hoy los españoles no tienen suficientemente claras».

A pesar de seguir muy enamorada de su marido, Ena dio fin definitivo a su unión en el hotel Savoy de Fontainebleau, donde se había alojado los primeros meses del exilio, con una frase que quedó para la posteridad: «Me voy a Inglaterra porque no quiero ver tu fea cara nunca más». En realidad, la inglesa esperó a tener independencia económica para dar pasaporte a su esposo. En Secretos y mentiras de la Familia Real se cuenta que por una parte cobró un millón de pesetas de una herencia inesperada, un indiano ennoblecido con el título de marqués de Valdecilla que expresó de esa forma su agradecimiento, y además recibió del Gobierno de la república sus joyas, cuyo valor podría alcanzar los treinta millones de euros al cambio de hoy. «Capaz ya de contratar abogados, emprende un ataque legal en toda regla contra su cónyuge, siguiendo los consejos de su amiga la duquesa de Lécera. Reclama la dote y sus intereses durante veinticuatro años de matrimonio, evaluándose el total en cuarenta mil libras esterlinas. Además requiere una pensión digna, no de una reina de España, sino de una princesa de la Gran Bretaña, calidad que para doña Victoria es superior que la de reina española».

Al final, cansado de esta guerra, don Alfonso accedió a entregar a Ena la cantidad de seis mil libras anuales. En enero de 1941 abdicó en su tercer hijo varón, don Juan de Borbón, en Roma, ciudad en la que se instaló tras vagar por media Europa, y al mes siguiente murió. Ena, por su parte, pasó un tiempo en Londres, con su familia británica, antes de trasladarse a una pequeña villa en Lausana (Suiza), donde fijó su residencia. Uno de sus biógrafos apunta que, seguramente con miras a una futura restauración de la monarquía tras la guerra civil que estalló en 1936, «las relaciones entre los esposos (que nunca se habían separado legalmente) parecieron mejorar. Ambos eligieron un terreno neutral: Suiza. A veces tomaban el té o iban al cine, siempre en compañía de alguno de sus hijos. Cenaban juntos. Luego se estrechaban las manos y se marchaba cada uno por su lado, hasta la siguiente ocasión».

El duque de Baena, uno de los más fieles servidores de la reina, relató que, tras quedar viuda, aquella se impuso «recordar solo los buenos momentos y se apoyaba en su capacidad de idealizarlos». Ena siguió directamente la formación de su nieto don Juan Carlos, en quien ella pensó desde el minuto uno como el futuro rey de España, y solamente regresó una vez a su país de adopción: en febrero de 1968, para ejercer de madrina en el bautizo de su bisnieto, el actual rey Felipe VI. Al poco confesaría con amargura que nunca debió haber vuelto al país en el que mandaba un hombre, Franco, que tenía a su hijo en el exilio. Murió en abril del 69, debido a una disfunción hepática irreversible, apenas tres meses antes de que el dictador proclamara a Juan Carlos heredero a título de Rey. «Su último deseo fue que no la amortajasen con un hábito de monja», escribió Eyre, «como se solía hacer con las reinas, otra costumbre 'absurda y horrorosa' de ese país que no había llegado a entender nunca».