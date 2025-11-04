Gerard Piqué y Clara Chía reaparecen muy acaramelados en Andorra tras tres meses de silencio

Tras varios meses sin dejarse ver juntos, Clara Chía y Gerard Piqué han reaparecido públicamente en un escenario muy especial para él: el estadio del Andorra FC, equipo del que el catalán posee en 90% de las acciones.

El encuentro, disputado en el Nuevo ... Estadio de Encamp, reunió a cientos de aficionados, pero las miradas se enfocaron en la pareja, que se mostró muy cariñosa intercambiando gestos de complicidad, abrazos y sonrisas. Una estampa que confirma el buen momento que atraviesa su relación, a pesar de las constantes especulaciones que los rodean.

Sin embargo, lo que ha llamado la atención de sus seguidores es que ninguno de los dos ha compartido nada en sus redes sociales. Piqué lleva varias semanas sin actualizar su cuenta de Instagram, mientras que Clara no publica nada desde hace más de un mes.

No obstante, la naturalidad con la que se mostraron durante el partido deja claro que su historia de amor sigue intacta y que su decisión de mantener la discreción responde más a un deseo de preservar su intimidad que a una crisis sentimental.

Su historia de amor

El 2022 marcó un antes y un después en la vida del empresario. Aquel verano, Gerard Piqué y Shakira anunciaban el fin de su relación tras más de una década juntos y dos hijos en común. Apenas unas semanas después, salía a la luz el nombre de Clara Chía como la manzana de la discordia, una joven que trabajaba en la empresa del exjugador y que, poco a poco, se convirtió en su nueva compañera de vida.

Desde entonces, la pareja ha preferido moverse con cautela. Solo en contadas ocasiones se han dejado ver en público, como ocurrió durante sus vacaciones en Estados Unidos el pasado julio, cuando compartieron con sus seguidores algunas imágenes desde Arizona y Los Ángeles. Aquellas instantáneas fueron las últimas antes de este reciente reencuentro con las cámaras, tres meses después.

Shakira, volcada en sus hijos y en su gira

A miles de kilómetros de distancia, Shakira también acaparaba titulares durante el fin de semana. La cantante colombiana celebró Halloween en su tierra natal junto a sus hijos, Milan y Sasha, en un ambiente de fiesta y cariño familiar. Vestida de una moderna María Antonieta, la artista disfrutó de su estancia en Bogotá antes de continuar con su exitosa gira 'Las mujeres ya no lloran'.

Aunque el proceso de su separación fue uno de los más mediáticos de los últimos años, la intérprete de 'Monotonía' ha reconocido públicamente que está aprendiendo a vivir con sus heridas. «He aprendido que se puede ser feliz incluso con un dolor, con alguna herida que no sana», aseguró en entrevista con 'N+'.