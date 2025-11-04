Suscribete a
Declara la responsable de comunicación de la Fiscalía en la segunda jornada del juicio a García Ortiz

Gerard Piqué y Clara Chía reaparecen muy acaramelados en Andorra tras tres meses de silencio

La pareja acudió al encuentro del equipo propiedad del exjugador, donde se mostró relajada y cómplice pese a las especulaciones sobre una supuesta crisis

Ni crisis ni nada: Gerard Piqué comparte su álbum de fotos más romántico junto a Clara Chía

Gerard Piqué y Clara Chía reaparecen muy acaramelados en Andorra tras tres meses de silencio
Daniella Bejarano

Daniella Bejarano

Tras varios meses sin dejarse ver juntos, Clara Chía y Gerard Piqué han reaparecido públicamente en un escenario muy especial para él: el estadio del Andorra FC, equipo del que el catalán posee en 90% de las acciones.

El encuentro, disputado en el Nuevo ... Estadio de Encamp, reunió a cientos de aficionados, pero las miradas se enfocaron en la pareja, que se mostró muy cariñosa intercambiando gestos de complicidad, abrazos y sonrisas. Una estampa que confirma el buen momento que atraviesa su relación, a pesar de las constantes especulaciones que los rodean.

