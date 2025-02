Jason Momoa sufre una avería mientras montaba en su Harley

Todos sabemos que Jason Momoa es sinónimo de virilidad y testosterona allá por donde pasa. Los papeles que interpreta, desde Khal Drogo en Juego de Tronos hasta Aquaman , son personajes impactantes, musculosos y rudos. Parece que en su día a día, lejos de ser diferente a los roles que interpreta, Jason es así de auténtico.

Amante de la gasolina, de los coches deportivos vintage y de las motos clásicas, Jason Momoa no deja pasar ni un fin de semana sin organizar una salida con sus amigos de toda la vida a quemar kilómetros y tomar curvas cuanto más cerradas mejor.

En un momento de la excursión y tras descansar un rato para reponer fuerzas, el protagonista de 'Aquaman', se subió a su moto para volver a emprender ruta con la mala suerte de que su amada Harley no quiso arrancar.

Unas cuantas patadas después, un poco de toqueteo de 'nosequé' en los cables del motor y ante las bromas de sus compañeros, su inseparable amiga decidió volver a arrancar dejando todo en un susto y una anécdota que contar al finalizar la jornada.

Su afición por las motos vintage le viene de lejos

Pero esta afición no sólo le viene de lejos a Jason, también al músico Lenny Kravitz , el ex marido de su ex mujer, con quien le vimos dar una vuelta juntos unos días atrás.

Ambos adoran las motos clásicas y se llevan de maravilla. «Ride or Die. Brothers for life» escribía el cantante de 'Are you gonna go my way' Y es que ambos comparten pasión por las motos y por Lisa Bonet , que fue mujer de ambos y que les ha unido como amigos en las duras y las maduras.

Hasta Zoë Kravitz , hija del cantante no pudo contenerse y comentó: «¿No son adorables? Os amo a los dos»

