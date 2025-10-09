Gene Simmons, leyenda de Kiss, hospitalizado tras sufrir un accidente de coche en California

El legendario bajista de Kiss, Gene Simmons, fue hospitalizado este martes en California después de chocar su vehículo contra un automóvil estacionado en Malibú, según informaron medios estadounidenses. Las primeras informaciones apuntan a que el músico habría perdido el conocimiento mientras conducía por ... la Pacific Coast Highway, una de las carreteras más transitadas del estado.El impacto provocó daños materiales, pero afortunadamente no hubo heridos graves. Simmons fue trasladado a un hospital cercano, donde permaneció bajo observación médica unas horas.

Su esposa, Shannon Tweed, explicó a la prensa que el accidente podría estar relacionado con un reciente cambio en la medicación del artista. «Gene está bien, solo fue un susto. Los médicos creen que su cuerpo reaccionó a un nuevo tratamiento. Ya está descansando en casa», aseguró Tweed en declaraciones recogidas por People. Simmons, de 76 años, agradeció en redes sociales el apoyo de sus fans y dejó claro que seguirá cuidándose para evitar nuevos sustos. «Gracias por los mensajes. Estoy bien. Nos vemos pronto», escribió el músico.

El incidente llega en medio de una etapa activa para el bajista, quien había anunciado recientemente su participación en 'Kiss Army Storms Vegas', una serie de eventos especiales en Las Vegas que celebran la historia del grupo. Por ahora, no se ha confirmado si el accidente modificará su calendario de apariciones públicas o compromisos musicales.

Las redes sociales se llenaron rápidamente de mensajes de apoyo. Seguidores de todas las generaciones expresaron su alivio al saber que el músico está fuera de peligro. Compañeros de profesión también enviaron palabras de ánimo, destacando el papel de Simmons como una figura fundamental en la historia del rock y un símbolo de perseverancia.

Gene Simmons ha sido, durante más de cinco décadas, la imagen imponente del 'Demonio' en Kiss: maquillaje negro y blanco, botas de plataforma y una lengua tan icónica como su bajo. Mientras continúa su recuperación, el músico planea retomar la actividad poco a poco y bajo supervisión médica. Sus fans, mientras tanto, esperan volver a verlo lo antes posible.