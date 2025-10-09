Rocío Carrasco, destrozada tras el fallecimiento del padre de Fidel Albiac

Rocío Carrasco atraviesa uno de los momentos más tristes de su vida. Paco Albiac, el padre de su marido, falleció a los 72 años víctima de una larga enfermedad. Aunque la noticia no se había hecho pública hasta ahora, el escritor ... sevillano perdió la vida el pasado septiembre, dejando tras de sí una obra profundamente humana y un legado lleno de amor hacia su hijo.

Paco, natural de Arahal (Sevilla), se despidió de la vida tal y como vivió: con calma y palabras llenas de sentido. El autor había preparado su marcha con una obra muy especial, 'Conclusiones', un libro que escribió durante los últimos cinco meses de su vida y que se ha convertido en su legado más íntimo. «No te dejo una herencia, te dejo una brújula. No apunta al norte, pero sí señala el lugar desde donde me despedí de ti», le escribió a su hijo Fidel.

El sevillano, que había rechazado los tratamientos convencionales para acogerse a cuidados paliativos domiciliarios, lo contó él mismo en su canal de 'YouTube'. «Quiero morir de frente, mirando a la muerte con dignidad», decía entonces, convencido de que su testimonio podría servir de inspiración a otros pacientes en circunstancias similares. En su dedicatoria, Paco quiso dejar constancia de su amor hacia los suyos: «Esta obra está dedicada a mi hijo Fidel Albiac desde la perspectiva personal de un padre. Todo lo aquí contenido responde a mi vigencia subjetiva y no pretende perjudicar a terceros. Con amor.»

Durante sus últimos meses, estuvo acompañado por su esposa, Amanda, enfermera de profesión, y por sus familiares más cercanos, en un entorno de absoluta discreción.

Rocío Carrasco completamente destrozada

La noticia ha supuesto un duro varapalo para Rocío Carrasco, muy unida a su suegro y a la familia de su marido. La empresaria se encontraba a miles de kilómetros de España cuando recibió la noticia, ya que desde agosto participa en 'Hasta el fin del mundo', el nuevo reality de 'TVE' '.

Junto a Anabel Dueñas, Alba Carrillo y Yolanda Ramos, Rocío había emprendido esta aventura televisiva llena de retos, sin imaginar que viviría uno de los momentos más tristes de su vida personal. Por ahora, se desconoce si la mujer de Fidel pudo viajar de urgencia a España para despedirse de su suegro o si decidió permanecer en el rodaje tras haber hablado previamente con su marido sobre la situación.

GTRES

Lo que sí está claro es que la pérdida ha dejado a ambos muy afectados. Según fuentes cercanas, Rocío siempre tuvo una relación muy especial con Paco, a quien consideraba un ejemplo de serenidad, cultura y cariño. En el entorno familiar aseguran que la hija de Rocío Jurado veía en él una figura paterna que le ofrecía refugio y consejo en los momentos más difíciles, especialmente en los años más duros de su enfrentamiento judicial con Antonio David Flores.

A día de hoy, ni Rocío ni Fidel se han pronunciado públicamente, y todo indica que el duelo se está viviendo en la más estricta intimidad, como siempre ha sido habitual en el matrimonio.