Del dolor al glamour: Frida Kahlo enamora a los famosos con una experiencia única en Madrid

Ha llegado a la capital 'Frida Kahlo LIVE ART'. Promovida nada menos que por ONU Mujeres, con el apoyo del Banco de México y la mismísima Frida Kahlo Corporation. Las visitas, en grupos reducidos de hasta 20 personas, sirven para pasar 45 minutos con el alma de Frida. Y todo supervisado por Pilar Sedano, exdirectora de restauración del Museo del Prado y del Reina Sofía, y ex directora general de patrimonio cultural del Ayuntamiento de Madrid.

Además de las cartas íntimas de Frida, fotos inéditas y espacios interactivos, hay una experiencia gastro que ya está dando que hablar en los grupos de WhatsApp de los VIP. Un menú degustación inspirado en la boda de Frida y Diego Rivera, con música en vivo y 105 minutos de inmersión mexicana que ya han disfrutado rostros conocidos como Lucía Rivera, Pelayo Díaz o Nuria Roca, que dijo entre tacos de maíz: «Me he sentido más Frida que nunca. Solo me falta un Diego que no me haga sufrir tanto».

La dirección artística está en manos de Mairen Muñoz cuya visión y creatividad son clave para dar vida a la historia de Frida Kahlo, y la escenografía es obra de nombres punteros como Manuel Fernández, Adriana Vaco y Atica Gabinete de Antigüedades. Todo diseñado para que te sientas en pleno Coyoacán… pero sin salir de Chamberí.

No faltaron en la inauguración las estrellas del universo rosa. Alba Carrillo comentó que Frida le recuerda a muchas de sus etapas con famosos del motor y del corazón, mientras que Boris Izaguirre se emocionó al ver una de las cartas originales de Kahlo: »¡Esto es más intenso que una discusión de plató en directo!»

'Frida Kahlo LIVE ART' estará disponible en el Paseo de Pintor Rosales 30 de Madrid hasta el 29 de junio. El recorrido, distribuido en tres salas, permite a los asistentes adentrarse en la vida de Frida Kahlo, descubriendo facetas inéditas de su dolor y sus pasiones más profundas, brindando una visión cercana y humana de la artista. Las entradas se puede comprar en la web desde 12 €.