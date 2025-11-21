La caída en desgracia de Kevin Spacey: «No tengo hogar»

Expulsado de Hollywood desde 2017 por acusaciones de agresión sexual de decenas de hombres, enzarzado en batallas judiciales millonarias, sin un papel importante en más de siete años, a Kevin Spacey (66 años) se le cayeron las lágrimas en una entrevista con Piers ... Morgan en junio de 2024 cuando el periodista británico le preguntó dónde vivía.

«Tiene su gracia que me preguntes eso. Porque esta semana mi casa en Baltimore, donde vivo, va a salir a subasta. Así que la respuesta es que no estoy del todo seguro de dónde voy a vivir ahora», contestó el actor. Spacey agregó que «un par de veces he estado a punto de declararme en bancarrota, pero he conseguido evitarlo, al menos hasta hoy» y que debía «muchos millones» por «facturas legales que no he sido capaz de pagar».

Ahora, año y medio después de estas declaraciones, el intérprete ha concedido una nueva entrevista en la que ha vuelto a abordar este tema. «Vivo en hoteles, vivo en Airbnb, voy donde hay trabajo. Literalmente no tengo hogar», ha confesado a 'The Telegraph'. «Los gastos de los últimos siete años han sido astronómicos. He tenido muy pocos ingresos y muchos gastos», aunque aún guarda un ápice de esperanza: «De una forma extraña, siento que he vuelto al punto de partida, que es ir allí donde hay trabajo. Todo está guardado en un trastero y espero que, si las cosas siguen mejorando, en algún momento pueda decidir dónde quiero volver a establecerme».

La confesión de sus problemas financieros es un nuevo punto bajo para alguien que estuvo en la cumbre de Hollywood: fue actor de prestigio -Oscar por 'Sospechosos habituales' y 'American Beauty', director artístico del Old Vic de Londres- antes de estrella de masas con 'House of cards'.

Acoso sexual

Un éxito que cayó en picado a finales de octubre de 2017, pocas semanas después de que se iniciara el movimiento MeToo con la cascada de acusaciones contra el productor Harvey Weinstein, el actor Anthony Rapp lanzó acusaciones contra Spacey. Alegó que cuando él tenía 14 años, el actor, entonces de 26 le agredió sexualmente en una fiesta. La estrella negó la agresión pero pidió disculpas «por lo que pudo ser un comportamiento de borracho profundamente inapropiado». Al mismo tiempo, aprovechó para confirmar lo que era un secreto a voces en Hollywood: «Esta situación me ha animado a enfrentar otras cosas sobre mi vida. He elegido vivir como un hombre gay».

Sin que hablaran los tribunales, Spacey pasó de ídolo a paria. Netflix no solo le sacó de 'House of cards'. También metió en un cajón su 'biopic' de Gore Vidal. Sony decidió que su papel protagonista en 'Todo el dinero del mundo', con la película ya acabada, volviera a ser filmado con un nuevo actor. Su carrera se extinguió de la noche a la mañana. Solo en los últimos años ha filmado papeles en producciones intrascendentes.