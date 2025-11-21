Nuria Roca, sobre el millón de euros del Premio Planeta ganado por Juan del Val: «Ya está todo gastado»

El televisivo Juan del Val (55 años) recibió a mediados del pasado mes de octubre el 74 Premio Planeta por su novela 'Verá, una historia de amor'. Una historia que fue escogida por el jurado como la mejor entre las 1320 presentadas, haciéndose ... con el millón de euros de dotación. «Esto es tan asombroso, tan fantástico, son de esas cosas que parece que solo les pasa a los demás. Verme aquí me parece un milagro, y me hace recordar los momentos difíciles cuando mi vida parecía destinada al fracaso. Es lo mejor que tiene la vida, que nunca se sabe», señaló del Val tras recibir el premio.

Esta semana su mujer, Nuria Roca (53) ha acudido como invitada al pódcast 'Zodiac' de Vanitatis, donde se ha sincerado sobre temas como el dinero, la fama, o los secretos en su matrimonio. «¿Quién se lleva la mitad? Hacienda», bromeó con respecto al premio recibido por su marido. «Ya está todo gastado. No ha entrado y ya está gastado antes de llegar a la cuenta. Hombre, por supuesto, tengo hipoteca como todo el mundo, con lo cual está todo más que gastado», confesó. Pese a todo, la pareja tiene pensado hacer una celebración especial y a la televisiva le gustaría «irme a Nueva York con él, con tres días me vale».

Y es que a pesar de ser una de las caras más reconocidas de la televisión de nuestro país, la periodista contó que el ámbito en el que más dinero ha ganado ha sido a través de la publicidad y no de la televisión, como cabría pensar debido a su sólida carrera en distintos programas.

A esto añadió que durante sus años de matrimonio ella había «ganado más dinero que él». Algo que jamás ha generado ningún tipo de conflicto entre ellos: «Jamás se ha sentido disminuido». Es más, por ella siente una «absoluta admiración». Y que cuando ella tiene que ausentarse de casa por motivos laborales, él ejerce sin problema como 'ama de casa': «Juan es muchísimo más femenino que yo», sentenció.