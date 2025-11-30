Alaska se sincera sobre su relación con las operaciones estéticas: «Si tuviera un cirujano menos prudente...»

La cantante Alaska no ha dejado de estar presente en el foco mediático desde que saltase a la fama por su figura en la industria musical desde la década de los 80. Sin embargo, su vida sentimental comenzó a ocupar casi más titulares ... que los que trataban su carrera. Conocida también por la pareja que forma junto al también artista Mario Vaquerizo, Alaska vive una relación positiva con las cámaras y la prensa. Si hace unos años protagonizaba su propio 'reality' sobre su vida personal y social junto a Vaquerizo, Alaska no ha dejado escapar tampoco la oportunidad de sincerarse sobre sí misma en ocasiones siendo entrevistada.

Con motivo del estreno del documental 'Alaska revelada' en Movistar+, la cantante se sentó en el pódcast de Vicky Martín Berrocal, 'A solas con' y se confesó como nunca antes. No solo porque desveló detalles del propio documental, también trató en profundidad sus inicios en la música, los constantes cambios de su vida, cómo piensa acerca de conceptos como el éxito o la felicidad o cómo es su relación con Mario y su decisión de tener un hijo en común. Sobre lo que también quiso expresarse es con algo con lo que se le ha relacionado desde que saltase a la fama. El cambio físico de Alaska ha sido tan comentada como sus éxitos musicales, pero ha reconocido que su relación con la cirugía no esconde ninguna problemática.

Las operaciones que le gustan a Alaska

Siguiendo la máxima de su canción 'A quién le importa', Alaska ha evolucionado con las modas y se ha expresado con frecuencia en cada una de ellas a través de significativos cambios de 'look' que no pasaban desapercibidos, sobre todo los que a su físico se referían. Así, ella no dudaba en declararse públicamente fan de las operaciones estéticas. «Me gustan las operaciones antiguas, las de los 60 y los 70, que todas las señoras tienen la cara así», decía en 'Lazos de Sangre' quien mantiene una postura de que a la «primera arruga estirar y estirar». Fue en otra ocasión en 'El Hormiguero' cuando enumeró por primera vez todas las veces que ha pasado por quirófano con naturalidad. «Lo primero que me hice fue la nariz, luego el pecho, los pómulos y una liposucción. Tengo planeadas más que no me haré», confesaba.

Retoques, pero sin adicción

Ahora, sobre lo que puede parecer una adicción a la cirugía, la cantante dejó claro a Berrocal que su relación con la misma no es tóxica, sino que cada retoque tiene para ella una lógica de encontrar la solución a defectos con los que no se siente a gusto. «Hay dos cosas. Por un lado, esa mucho más sencilla y natural que es decir 'oiga, no me gusta mi nariz', lo que todo el mundo entiende que ocurre cuando vas a un cirujano. Pero yo tengo una visión, que va un poquito más allá, y la tengo desde pequeña. Esas cirugías te permiten una aproximación a lo que tú eres. Igual que yo me visto así, y tú te vistes así, y a veces coincidimos en gustos… lo que uno hace para mostrarse pasa por el maquillaje, por la peluquería, por mi casa y por las cirugías, en este caso. Es una construcción de lo que yo siento por mí misma», expresó en el pódcast.

El comienzo de su documental empieza justamente en la última operación de la cantante y quiso que fuese así, tras la propuesta de la productora, porque también mostraba una parte de su vida que no esconde y que le ha llevado a ser como es. «Si fuera adicta, y si tuviera un cirujano menos prudente, probablemente esto sería otra cosa. Pero no soy adicta. No soy adicta a nada. ¿Cirugía? Pues hombre, sí. Si se pudiera hacer esto y lo otro, lo haría. Pero luego no lo haces porque tu vida son muchas cosas más. O sea, es una cosa más dentro de todo lo que forma parte de tu vida», ha dicho añadiendo que también tiene muchos tatuajes y no por ello es adicta a tatuarse.