Preocupación por Cayetano Martínez de Irujo: «está débil y sin fuerzas»

Fue el pasado jueves cuando Cayetano Martínez de Irujo tuvo que ser hospitalizado de urgencia por una obstrucción intestinal. Una dolencia que el aristócrata sufre desde hace algún tiempo y que le ha obligado a ser intervenido quirúrgicamente en hasta trece ocasiones.

Fuera de peligro, el jinete fue trasladado a planta después de haber estado en vigilancia intensiva en el hospital en el que, desde hace unos días, recibe las visitas constantes de sus hermanos. En concreto, Eugenia apenas se separa de él y se ha convertido en la portavoz que atiende a la prensa para acercar la última hora. Sin embargo, tal y como adelantaba '20Minutos', lo que más preocupa en estos momentos es su estado anímico, pues Cayetano llega a este momento muy cansado y afectado por los últimos acontecimientos.

Tanto es así, que el actual Duque De Alba, con el que Cayetano no tiene una relación muy fluida en estos momentos, acudió también a acompañar a su hermano y demostrarle que está cerca y preocupado. Demostrando su generosidad, ha querido enviar un mensaje a través de su secretaria, Belén Sanz: «Quiero agradecer en su nombre, la preocupación por su estado de salud, el apoyo y el cariño. Está evolucionando favorablemente, aunque la recuperación es lenta y tediosa, por lo que aún no se encuentra bien. Está débil y sin fuerzas para hablar o contestar todos los mensajes de ánimo que ha recibido en los últimos días, y que agradece de todo corazón, y por ello me ha pedido a mí que los recogiera y contestara en su nombre. Gracias una vez más».