Así es la nueva portavoz del Príncipe Harry y Meghan Markle La presentadora de la CBS Gayle King fue la directora de la entrevista de los duques de Sussex con Oprah Winfrey

ABC Madrid Actualizado: 18/03/2021 14:10h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Hace ya casi dos semanas que se emitió la explosiva entrevista que el Príncipe Harry y Meghan Markle concedieron a Oprah Winfrey –que salió a la luz el 7 de marzo en Estados Unidos y el pasado sábado en España– y sus declaraciones todavía son noticia. «Toda familia se entristece de conocer en su plena dimensión lo duros que han sido estos últimos años para Harry y Meghan», dijo la Reina Isabel II a través de un comunicado emitido desde Buckingham Palace. «Las cuestiones planteadas, especialmente la racial, son preocupantes», y se comprometía a tomarse esta acusación «muy en serio y serán tratados por la familia en privado», asegurando que «Harry, Meghan y Archie siempre serán miembros muy queridos de la familia».

«No he hablado con él aún, pero lo haré», fueron las primeras palabras que dijo su hermano mayor, el Príncipe Guillermo, tras la entrevista en un evento público al que acudió junto a su mujer, Catalina de Cambridge, aunque aprovechó para dejar claro que la Familia Real británica no era «racista».

Dicho y hecho, esta semana ambos hermanos se han puesto en contacto. Una conversación en la que también ha estado presente su padre, el Príncipe Carlos. Tal y como ha confirmado Gayle King, íntima amiga de la duquesa de Sussex a la que conoció en la CBS, cadena en la que se emitió la entrevista. La presentadora de televisión comentó a sus compañeros de 'Good Morning America', que Harry ya había hablado con su familia, aunque había sido una conversación «inútil» que no ha dado los frutos esperados. «Todo lo que querían desde el principio era que la familia real interviniera y dijera a la prensa que detuviera las historias falsas, injustas e inexactas que definitivamente tienen un sesgo racial. Hasta que no reconozcan eso, creo que será difícil seguir adelante. Pero ellos dos quieren seguir adelante. Al fin y al cabo, es la familia de Harry», comentó Gayle. Y sobre su amiga y las acusaciones de acoso a algunos de los empleados de Palacio, la televisiva no dudó en salir en su defensa: «El tema del acoso se planteó en 2018 y ahora hay una investigación en marcha cuando cualquiera que haya trabajado con ella te contará exactamente quién es. Tú sabes que es una persona muy dulce y amable. Y, como ya he dicho, Meghan tiene documentos para demostrar todo lo que dijo en la entrevista de Oprah, todo».

Gtres

Esta no es la primera vez que King ha desvelado detalles íntimos de la pareja de puertas adentro. Comenzó a erigirse como portavoz improvisada de Meghan y Harry cuando ésta celebró la mediática -a la vez que polémica- fiesta de bienvenida del bebé, conocido popularmente como 'baby shower'. Una fiesta organizada en Nueva York y a la que acudieron algunas de las mejores amigas de la exactriz estadounidense. Pocos días después, la presentadora de 'Good Morning America' contó algunos detalles de la celebración como que Meghan no quiso abrir los regalos hasta que Harry no estuviera a su lado, o que las flores utilizadas para decorar habían sido donados a una fundación benéfica.