Luis Lorenzo y su mujer tenían 140.000 euros en efectivo guardados en su piso

El actor Luis Lorenzo y su mujer, Arantxa Palomino, guardaban 140.000 euros en metálico en su piso de Rivas, la mayor parte en su dormitorio . Esa es la astronómica cantidad que encontró la Guardia Civil durante el registro llevado a cabo la semana pasada cuando se detuvo a la pareja, según ha podido confirmar ABC. Los invetigadores sostienen que ambos son autores de la muerte de María Isabel Suárez, la tía de ella y que el móvil es económico, de ahí la importancia de ese hallazgo que sorprendió a los agentes.

La finalidad de ese registro no era buscar dinero, sino la presencia de cadmio y manganeso en cualquier tipo de recipiente, los dos metales pesados encontrados en la autopsia del cuerpo de Isabel. Los análisis toxicológicos han revelado una presencia que apunta directamente al envenamiento: 200 veces por encima de lo normal en el caso del cadmio y veinte veces superior a lo habitual en cuanto al manganeso. Esos dos metales pesados, presentes en tintes, pilas y fungicidas y también de forma ambiental en zonas industrializadas, no habrían podido llegar de forma accidental al organismo de la mujer, según la autopsia.

Las acumulaciones de cadmio en el hígado, sobre todo, de manera general tienen afectación neuronal. La pareja aseguró al médico que certificó la muerte natural en primera instancia de Isabel que la mujer sufría demencia y tenía problemas cognitivos, un argumento que trata de desmontar la Guardia Civil. El Grupo de Homicidios recogió, como informó ABC, varios botes sin etiquetar del baño de la pareja que está analizando Criminalística.

Palomino y Lorenzo aseguraron que ellos estaban de camino a Asturias el 28 de junio del año pasado, cuando se produjo el fallecimiento de Isabel en el piso de Rivas, por lo que la víctima se habría quedado con la cuidadora que tenían. Los agentes están cotejando esa información porque al parecer fue el actor quien llamó al 112 para contar que la mujer había muerto, según informó 'El Confidencial'. También habría indicado que sufría demencia senil en un estado avanzado y que estaba a punto de morir según un diagnóstico médico previo.

La Guardia Civil, en cambio, no tiene constancia de dicho diagnóstico pero sospecha que fue una maniobra para que el médico certificara una muerte natural a consecuencia de esa enfermedad.

La investigación patrimonial está aún en una fase preliminar, pero durante el registro llevado a cabo el miércoles pasado en el piso de la pareja en Rivas (Madrid) los agentes encontraron los 140.000 euros . Una cifra que no se corresponde con ingresos de los investigados. Según las primeras pesquisas, María Isabel Suárez disponía de unos 60.000 euros en sus cuentas, y de ellos se habrían sacado alrededor de 30.000 aunque la cifra no se ha precisado por completo. Los sospechosos ya han alegado que pagaban a una persona para el cuidado de la anciana las 24 horas y aseguran que pueden demostrarlo.

Como informó ABC, varias exparejas del actor, entre ellas su primera mujer y madre de su hijo mayor, han declarado que Lorenzo las engañó y vivía a su costa. Tanto ella como otra pareja posterior, la empresaria Mercedes García, revelaron que Luis Lorenzo las había estafado y contaron que el actor mantenía un alto tren de vida a costa de sus sucesivas relaciones. La primera le denunció por malos tratos y por no pagarle ningún tipo de compensación para su hijo. El actor se había declarado insolvente y, según el testimonio de ella, había recurrido a bonos sociales para vivir. La Guardia Civil está comprobando si percibió ese tipo de ayudas en el pasado y si lo seguía haciendo.

Varias de estas mujeres admitieron que no lo habían denunciado por vergüenza y porque querían pasar página. Para los investigadores esa forma de actuar constituye un patrón de conducta que también habría utilizado, junto a su pareja, en el caso de la tía de su mujer . Isabel cambió el testamento en favor de su sobrina Arancha en mayo de 2021, un mes antes de fallecer.

Según el abogado de ambos, Francisco Pérez, en el testamento anterior ya había excluido a varios miembros de la familia por rencillas.

La Fiscalía no pidió prisión la semana pasada para la pareja, entre otros motivos, porque la patrimonial no está concluida y porque hay que acreditar que los metales pesados presentes en el cuerpo de la víctima la envenenaron y llegaron a su cuerpo suministrados por un tercero. La cantidad letal del manganeso y el cadmio no está bien determinada y además los efectos que causan en una persona dependen de las enfermedades previas que tenga .

