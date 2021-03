Jaime Peñafiel: «Que las Infantas se hayan vacunado no es un delito. Es un complot contra la Monarquía» El veterano periodista acaba de publicar su último libro en homenaje a don Juan Carlos. Para él ha sido el mejor Rey de España, y teme que Pedro Sánchez y su socio proclamen la III república

Pilar Vidal MADRID Actualizado: 06/03/2021 02:27h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

A sus 88 años, Jaime Peñafiel, no renuncia a su elegancia británica a la hora de vestir y menos ahora que ha superado el Covid que a punto ha estado de costarle la vida. «Esta tarde me vacuno, no me hace falta porque tengo muchos anticuerpos pero voy a ser el primer periodista en hacerlo, ya que de mi quinta soy el único en activo», presume al comienzo de nuestra charla en el salón de su casa, un museo lleno de recuerdos y experiencias vividas que resulta una master class para los que nos dedicamos a esto de la crónica social. Me muestra con orgullo una fotografía con el príncipe Felipe de Edimburgo, al que entrevistó durante su etapa