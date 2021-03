Itziar Castro: «En las relaciones soy muy melodramática» La actriz habla con ABC sobre su libro de poemas, sus desnudos y la apología que hace sobre su cuerpo, del que está muy orgullosa

Beatriz Cortázar Madrid Actualizado: 20/03/2021 00:10h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Valiente a la hora de publicar sus poemas, Itziar Castro abre su corazón para mostrarse más desnuda que en sus retratos. En pleno rodaje de una serie musical para Netflix de Manolo Caro «Erase una vez pero ya no», la actriz vive con sorpresa la buena acogida de unos versos que «salen de mis entrañas».

Un libro de poemas en estos tiempos es algo que no sucede a menudo y menos cuando esperaba encontrar la clásica novela de actor que cuenta sus experiencias. ¿Cómo surgió ‘Con el corazón por delante’?

Con este libro he querido compartir mi corazón con el mundo. Llevo años ‘vomitando’ poesía porque cualquier soporte me vale y pueden ser poemas cortos o microcuentos que me surgen de las entrañas y apenas suelo retocar. A raíz de la pandemia empecé a leer mis poemas y surgió el libro. No tengo problema en desnudar mi cuerpo [lo hace en muchas imágenes de este libro] pero este lado tan personal me daba vértigo por no saber si estaba a la altura.

Aparece en casi todas las páginas con imágenes de su cuerpo desnudo. Se la ve muy segura de sí misma.

Tengo confianza en mí misma y no siento pudor. Desde pequeña soy nudista [a los 10 años le llevó su hermana a una playa] y vivo mi cuerpo con absoluta naturalidad.

Habla de amor y desamor al desnudar su corazón. ¿Ha sido generoso el amor en su vida?

Soy como las pelis de Almodóvar muy melodramática. He vivido amores muy intensos, algunos cortos, quebradizos o montañas rusas, pero siempre con intensidad.

Ha roto el molde de lo estéticamente correcto y eso que hay quien opina que la salud no es amiga de los kilos. ¿Algo que decir?

En este momento soy voluntaria de la vacuna del Covid-19 y para eso hay que pasar unos criterios médicos muy exhaustivos. Mi caso es especial porque tengo movilidad perfecta para los kilos que tengo. He descubierto hace poco que tengo lipedema, una enfermedad genética de la grasa pero te diré que, a mis 43 años, es lo primero que he tenido. No hago apología de la obesidad sino de mí misma.

¿Qué tal encaja las críticas que recibe en redes por sus desnudos?

No soy un referente de nada, pero sé que por mi físico no normativo en el mundo audiovisual (en el real no es tan diferente del resto) me escribe mucha gente de todas las edades diciéndome que han tenido ganas de suicidarse y que al verme posando tan divina o cómo respondo a los haters se han visto más fuertes y se han querido más. Por esas personas lo hago.

¿Dónde encuentra esa fortaleza en sí misma? Hay un poema que dedica a su madre por ese valor.

Mi madre es mi referente. Ella luchó desde pequeña porque la llamaban monstruo por tener un angioma en la cara. Cuando trabajó en un restaurante no la dejaban salir de la cocina para no asustar a los clientes pero fue tan fuerte que acabó como jefa de sala.

¿Cuál es su sueño tras sacar su libro y seguir viviendo de su trabajo?

A nivel emocional quiero tranquilidad. En este momento estoy open a todo.

En sus poemas habla de vivir al día. ¿No es algo egoísta?

Nunca he contado que mi mejor amiga se murió a los ocho años y cuando vives una pérdida tan pequeña aprendes que hay que vivir en presente. La pandemia también nos lo ha enseñado. No soy egoísta sino realista.

¿Qué le quita el sueño?

Soy de dormir poco. Ahora estoy con la serie de Netflix y mi libro y sueño con esas cosas. No permito que la gente que expande el odio me quite el sueño.

¿Qué hace cuando se da un capricho?

Un baño de burbujas y sushi para cenar.

¿Hablamos de política o tal y como está todo mejor no comentar?

Apoyaré a los partidos que defiendan los derechos humanos, del LGTBI y las mujeres.

¿Considera que la fidelidad está demasiado valorada?

Depende de la relación que tengas. Soy fiel a mis amigos y mis parejas pero en función de lo que se haya pactado. He tenido parejas abiertas, poliamor, la tercera en discordia…

¿Cómo se la conquista?

He estado con mujeres muy inteligentes y es lo que más me gusta además de la sinceridad.

¿Sólo con mujeres?

Sí. Es verdad que ligo más con hombres y he tenido algún acercamiento, pero las relaciones amorosas sólo con mujeres.