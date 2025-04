La Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin anuncian su separación

La Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin han decidido «de común acuerdo, interrumpir su relación matrimonial», cuando está a punto de cumplirse una semana desde que la revista ‘Lecturas’ publicó unas imágenes donde él aparece junto a Ainhoa Armentia, una compañera de trabajo con quien comparte su vida desde hace meses.

«De común acuerdo, hemos decidido interrumpir nuestra relación matrimonial. El compromiso con nuestros hijos permanece intacto. Dado que es una decisión de ámbito privado, pedimos el máximo respeto a todos los que nos rodean», decía el comunicado firmado por Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarin, difundido ayer por la agencia Efe.

Por Real Decreto de 1987, la Familia Real la componen Don Felipe y Doña Letizia con sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, junto con los Reyes Juan Carlos I y Sofía. Así, cuando Felipe VI fue proclamado Rey en 2014, automáticamente las Infantas Elena y Cristina de Borbón conservaron su condición de familiares del Rey, pero ya no formaban parte de la Familia Real.

De ahí que esta notificación oficial firmada por la hermana del Rey y su todavía marido no tenga nada que ver con el Palacio de la Zarzuela. Este es el mismo motivo por el que se entiende que la Casa de S. M. el Rey guarde silencio y no haya firmado un comunicado para anunciar la separación de la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, después de 25 años de matrimonio y cuatro hijos en común.

La noticia saltó ayer cuando el Rey Felipe estaba a punto de subirse a un avión en la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, para viajar a San Juan de Puerto Rico, a donde llegó entrada la noche en España.

Por todo lo anterior, no se espera que el Rey realice ninguna valoración sobre la ruptura matrimonial de su hermana Cristina. Del mismo modo que no se espera ningún tipo de reacción por parte del Palacio de la Zarzuela. Entienden que se trata de un asunto estrictamente privado de una familia que no es la de Don Felipe y Doña Letizia.

La fórmula que han utilizado la Infanta Cristina y Urdangarin -«interrumpir nuestra relación matrimonial»- recuerda a la que utilizaron la Infanta Elena y Jaime de Marichalar -«cese temporal de la convivencia conyugal»- el 13 de noviembre de 2007. En este caso, sí fue la Casa Real quien anunció la separación porque Felipe VI todavía era Príncipe de Asturias y, por tanto, la duquesa de Lugo seguía siendo miembro de la Familia Real.

El divorcio de Elena de Borbón y Marichalar no llegó hasta dos años después, en enero de 2010. Siguiendo los mismos tiempos que su hermana, quizá el comunicado emitido ayer sea también el paso previo al divorcio de la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin.

Al igual que las imágenes de Urdangarin y Armentia, el comunicado de ayer, aunque se esperaba, no deja de sorprender y de tener una gran trascendencia por todo lo que supone en el seno de la familia de la Infanta Cristina. De ahí que la hermana del Rey, según informó Mariángel Alcázar, se refugiase la semana pasada junto a su madre en La Zarzuela y ahora se plantee visitar a su padre en Abu Dabi.