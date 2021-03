Telecinco cancela todas las participaciones de Antonio David Flores tras el documental de Rocío Carrasco «No está pevisto su participación en programas», han reiterado sin dar más explicaciones

La cadena, conciente de la responsabilidad social que supone tener un medio de comunicación y más de la audiencia de Telecinco, ha decidido cancelar cualquier participación de Antonio David Flores en el medio, como así han confirmado fuentes de Mediaset a ABC. «No está pevisto su participación en programas», han reiterado sin dar más explicaciones.

Han reconocido que por el momento no ofrecerán ningún comunicado ampliando la información después de las duras acusaciones vertidas por su exmujer Rocío Carrasco este domingo en una emisión con récord de audiencia. 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' enganchó a más de 3,7 millones de espectadores.

La participación de Antonio David Flores en la cadena queda por tanto cancelada hasta nuevo aviso y eso que recientemente renovó el contrato que tenía con La fábrica de la tele.

Carrasco aseguró haber sido víctima de su ex. «De ese episodio me acuerdo que ocurrió una cosa determinada, yo estaba sentada en un sofá como una mesa camilla y el me agarra del pelo y me pega un tirón de pelos y me dio con la cabeza en la mesa y subió echándome a mí la culpa de todo lo que le ocurría en ese momento», contó.