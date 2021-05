La hermana de Olga Moreno amenaza a Carlota Corredera: «¡Voy a por ti!» «Es vergonzoso que delante de millones de personas estés diciendo tantas barbaridades...», ha escrito en sus redes sociales en relación al apoyo de la presentadora de televisión a Rocío Carrasco

Fue el pasado miércoles cuando Rocío Carrasco dedicó parte del capítulo 10 de su docuserie 'Rocío. contar la verdad para seguir viva' a la actual mujer de su ex, Olga Moreno. «Cuando mi hija (Rocío Flores Carrasco) era adolescente y le tocaba quedarse con su padre, Olga tiraba millas para Sevilla, porque no tenía buena relación con ella», confesó la hija de Rocío Jurado en relación a las palabras de la mujer de Antonio David Flores en un programa en el que la madrastra reconocía que al principio le costó llegar al corazón de la pequeña. «Es otra sinvergüenza. Es total y absolutamente cómplice, y en muchas ocasiones, imprescindible para hacerme el daño que se me ha ocasionado. Llevo un montón de años sin decir nada de ella, pero lo digo ahora, no tiene ninguna vergüenza».

BASTA YA !!! CARLOTA CORREDERA pic.twitter.com/va94JwQhg3 — raquel moreno (@raquelm27928537) May 12, 2021

Unas palabras apoyadas por la presentora del espacio televisivo, quien no duda en defender a su amiga con constantes alegatos feministas. Ante esto, la familia de Olga Moreno han tomado cartas en el asunto y están dispuestos a iniciar una guerra contra la televisiva. En esta ocasión ha sido Carmen Moreno, la hermana de Olga, la que ha explotado públicamente a través de su perfil en redes sociales con un durísimo mensaje en el que ataca sin piedad a Corredera: «Esta señora sólo tiene fijación hacia mi hermana y nuestra familia», comienza diciendo. «Es vergonzoso que delante de millones de personas estés diciendo tantas barbaridades...», y añade «Dice que es feminista. ¿De qué? Si no para de meterse con mi hermana y con Rory», en relación al mote cariñoso que usan en su familia para referirse a Rocío Flores. «Esto es una advertencia. No hables de mi sobrina Lola que tiene 8 años y bastante daño les estáis haciendo», sobre la hija que comparten Antonio David y Olga. «¿Por qué no hablas de tu hija? ¿Por qué no hablas del cámara de tu marido? Menos mal que cada día hay más personas que te ven y quitan Telecinco. ¿Qué tipo de periodista, presentadora eres? ¡Increíble!».